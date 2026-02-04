·
La ministra Rego, a favor de "limitar y seguramente prohibir" el uso de X
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, a favor de "limitar y seguramente prohibir" el uso de X para el conjunto de la población.
#4
lordban
*
Algunos sueñan con el plácido tiempo del franquismo, con la prensa bien controlada y los medios audiovisuales censurados a gusto del estado. Eran tiempos más simples para el buen tirano.
6
K
49
#2
alhambre
Estoy en contra del control por edad, por la erosion del anonimato, pero sí hay que poner freno ya a los medios de propaganda muskera, que ha reconocido su deseo de intervenir (tuiter mediante) a favor de la ultraderecha europea, y por lo tanto declarando la guerra a las democracias parlamentarias. Por menos se bloqueo RT.
3
K
40
#1
Pertinax
*
Como en MNM. Donde nos libramos de mucha morralla gracias a ello, pero en mal.
0
K
17
#5
BoosterFelix
Está claro que a esta mujer ya le ha enseñado alguien de lo que es capaz grok.com cuando le dices que eres mayor de edad. Sería capaz de convertir incluso a Marx en un enamorado del capitalismo.
0
K
12
#8
Leconnoisseur
Yo con tal que no dejen a nadie menor entrar en esa red me conformo
0
K
10
#7
aupaatu
*
Parece ser que el personal sigue creyendo en la prensa libre y que los niños viienen de Paris
Cuando la realidad contrastadas es que las grandes corporaciones controlan la loss medios de difusión y las redes sociales y los periodistas que van por libre son una minoria
0
K
9
#3
Gadfly
Tócate bien el coño. Prohibir Twitter. Y ya está!
0
K
8
#9
Maelstrom
*
Vamos, como no ha colado (y no hay forma por mucho contorsionismo dialéctico que pretendan) lo de proteger a los menores para encubrir el objetivo real, pues mejor ir a calzón quitado y estar orgullosos de ese objetivo, aunque les coloque fuera de la Constitución.
Es la típica (cínica) y asquerosa actitud de repliegue de quien ha sido pillado in fraganti cometiendo un delito.
Y encima son tan procaces que acaban dándole la razón a Musk.
Yo lo siento, pero tener la osadía de querer pasarse…
» ver todo el comentario
0
K
8
#6
Lyovin81
Y yo también estoy de acuerdo. Ojalá esa basura pudre-cerebros, junto con Facebook y demás mierda, se prohibirse bien prohibida. Pero no lo veremos, entre el poder que tienen los Nuevos Amos y los lamecojones que creen que la libertad también debe englobar el dejar a la población subnormal por dinero, la cosa es poco menos que imposible.
3
K
4
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
