La ministra Rego, a favor de "limitar y seguramente prohibir" el uso de X

La ministra Rego, a favor de "limitar y seguramente prohibir" el uso de X

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, a favor de "limitar y seguramente prohibir" el uso de X para el conjunto de la población.

politica
9 comentarios
politica
#4 lordban
Algunos sueñan con el plácido tiempo del franquismo, con la prensa bien controlada y los medios audiovisuales censurados a gusto del estado. Eran tiempos más simples para el buen tirano.

#2 alhambre
Estoy en contra del control por edad, por la erosion del anonimato, pero sí hay que poner freno ya a los medios de propaganda muskera, que ha reconocido su deseo de intervenir (tuiter mediante) a favor de la ultraderecha europea, y por lo tanto declarando la guerra a las democracias parlamentarias. Por menos se bloqueo RT.

Pertinax #1 Pertinax
Como en MNM. Donde nos libramos de mucha morralla gracias a ello, pero en mal.

#5 BoosterFelix
Está claro que a esta mujer ya le ha enseñado alguien de lo que es capaz grok.com cuando le dices que eres mayor de edad. Sería capaz de convertir incluso a Marx en un enamorado del capitalismo.

Leconnoisseur #8 Leconnoisseur
Yo con tal que no dejen a nadie menor entrar en esa red me conformo

aupaatu #7 aupaatu
Parece ser que el personal sigue creyendo en la prensa libre y que los niños viienen de Paris
Cuando la realidad contrastadas es que las grandes corporaciones controlan la loss medios de difusión y las redes sociales y los periodistas que van por libre son una minoria

Gadfly #3 Gadfly
Tócate bien el coño. Prohibir Twitter. Y ya está!

Maelstrom #9 Maelstrom
Vamos, como no ha colado (y no hay forma por mucho contorsionismo dialéctico que pretendan) lo de proteger a los menores para encubrir el objetivo real, pues mejor ir a calzón quitado y estar orgullosos de ese objetivo, aunque les coloque fuera de la Constitución.

Es la típica (cínica) y asquerosa actitud de repliegue de quien ha sido pillado in fraganti cometiendo un delito.

Y encima son tan procaces que acaban dándole la razón a Musk.

Yo lo siento, pero tener la osadía de querer pasarse…   » ver todo el comentario

Lyovin81 #6 Lyovin81
Y yo también estoy de acuerdo. Ojalá esa basura pudre-cerebros, junto con Facebook y demás mierda, se prohibirse bien prohibida. Pero no lo veremos, entre el poder que tienen los Nuevos Amos y los lamecojones que creen que la libertad también debe englobar el dejar a la población subnormal por dinero, la cosa es poco menos que imposible.


