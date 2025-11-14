edición general
Yihadismo: ¿cómo una generación de adolescentes franceses se radicalizó?  

El 13 de noviembre de 2015, comandos del Estado Islámico asesinaron a 130 personas en la sala de conciertos Bataclan y en terrazas de restaurantes y bares, así como cerca del Estadio de Francia, en Saint-Denis. Estos ataques, junto a los perpetrados contra la redacción de Charlie Hebdo y el supermercado judío Hyper Casher, pusieron de relieve el fenómeno de la radicalización. ¿Cómo es posible que jóvenes educados en la escuela de la República llegaran a matar a sus propios compatriotas?

#5 Almirantecaraculo
Pues lo mismo que la moda entre los jóvenes nacionales de pedir taxis.
Exactamente el mismo patrón, solo cambia quien se aprovecha de ellos.
cromax #7 cromax *
#1 Si te lees la noticia comprenderás que estáis metiendo la pata. #6
Te aclara que algunos de estos jóvenes ni tan siquiera eran descendientes de musulmanes y que otros tenían padres ateos.
Es la búsqueda de una meta en la vida, el desarraigo social...
Más bien va por lo que dice #5
ostiayajoder #10 ostiayajoder
#8 Como España con el franquismo, como bien indica #5
Pertinax #1 Pertinax
Es la pobreza.
Lord_Cromwell #2 Lord_Cromwell
#1 Y la globalización.
Sawyer76 #6 Sawyer76
#2 Y el colonialismo. Cualquier cosa menos una cultura religiosa tóxica y totalitaria que tiende a generar fanáticos.
#9 guillersk
#6 shhh que te llaman rasista
ingenierodepalillos #3 ingenierodepalillos
#1 Es el ostracismo, el que haya conocido una banlieue lo sabe.
Torrezzno #4 Torrezzno
Una reacción adversa al catolicismo
Kmisetas #8 Kmisetas
Francia no “descubrió” la radicalización: llevaba años ignorando barrios controlados por islamistas, mezquitas financiadas desde fuera, reclutadores en cárceles y jóvenes ya fichados que consumían propaganda del ISIS. No fue un misterio social, fue mirar hacia otro lado hasta que estalló el Bataclan.
#11 DonaldBlake
Es lo que tiene fomentar guetos, en lugar de integrar.
