Yihadismo: ¿cómo una generación de adolescentes franceses se radicalizó?  

El 13 de noviembre de 2015, comandos del Estado Islámico asesinaron a 130 personas en la sala de conciertos Bataclan y en terrazas de restaurantes y bares, así como cerca del Estadio de Francia, en Saint-Denis. Estos ataques, junto a los perpetrados contra la redacción de Charlie Hebdo y el supermercado judío Hyper Casher, pusieron de relieve el fenómeno de la radicalización. ¿Cómo es posible que jóvenes educados en la escuela de la República llegaran a matar a sus propios compatriotas?
| etiquetas: yihadismo , terrorismo islámico
Exactamente el mismo patrón, solo cambia quien se aprovecha de ellos.
Te aclara que algunos de estos jóvenes ni tan siquiera eran descendientes de musulmanes y que otros tenían padres ateos.
Es la búsqueda de una meta en la vida, el desarraigo social...
Más bien va por lo que dice #5