Ya puedes solicitar tu visita guiada a los yacimientos del Valle de los Neandertales

La Comunidad de Madrid abrió este domingo el plazo para solicitar visitas guiadas al Parque Arqueológico del Valle de los Neandertales, situado en la localidad madrileña de Pinilla del Valle y gestionado por el Museo Arqueológico y Paleontológico de Alcalá de Henares (MARPA). Los yacimientos podrán visitarse desde el próximo 1 de abril y hasta el 30 de noviembre, con la excepción del periodo comprendido entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre, cuando se realizan los trabajos de excavación en este espacio.