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Ya puedes solicitar tu visita guiada a los yacimientos del Valle de los Neandertales

Ya puedes solicitar tu visita guiada a los yacimientos del Valle de los Neandertales

La Comunidad de Madrid abrió este domingo el plazo para solicitar visitas guiadas al Parque Arqueológico del Valle de los Neandertales, situado en la localidad madrileña de Pinilla del Valle y gestionado por el Museo Arqueológico y Paleontológico de Alcalá de Henares (MARPA). Los yacimientos podrán visitarse desde el próximo 1 de abril y hasta el 30 de noviembre, con la excepción del periodo comprendido entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre, cuando se realizan los trabajos de excavación en este espacio.

| etiquetas: madrid , alcalá , valle de los neardentales
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7 comentarios
8 2 0 K 137 cultura
MJDeLarra #1 MJDeLarra
Los mayores neandertales, los de Madrid
4 K 75
Ripio #5 Ripio
#1 ¿Neandertales? Homo habilis y ya es mucho.
Y si te vas a Murcia ya ni te digo.
Te tienes que ir al Australopithecus afarensis.
:troll: :troll: :troll:
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#3 cKr1
Te llevan a la sede de VOX?
3 K 62
mikhailkalinin #4 mikhailkalinin
Estuve hace un par de años y esta muy guay :-) Por cierto, valle de los Neanderthales es una redundancia. Thal significa valle en alemán , así que lo correcto sería decir el valle de Neander.
2 K 40
#2 DonaldBlake
Me gusta el cambio de nombre, le pega más :shit:
3 K 37
#6 Onaj
¿Madrileame?
1 K 23
Dene #7 Dene
ahora en Genova 13 hacen visitas guiadas?
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