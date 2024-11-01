edición general
Ya casi nadie duda de que hay una burbuja en la inteligencia artificial: la pregunta es cuándo explotará

Ejecutivos tecnológicos, inversores y analistas reconocen que las operaciones disparadas en torno a esta tecnología siguen todos los patrones de una burbuja. El momento ha llegado. La inteligencia artificial ha alcanzado un pico en el que hasta Sam Altman y Mark Zuckerberg, dos de los mayores empresarios de la inteligencia artificial, dicen que “es bastante posible” que haya una burbuja en torno a la inteligencia artificial. “¿Estamos en una fase en la que los inversores en general están demasiado entusiasmados con la IA?

HeilHynkel #1 HeilHynkel *
De eso me había dado yo cuenta hace tiempo. NVIDIA vale en bolsa 4,5 billones ahora mismo. Un ajuste a un billon (no sería mal precio) se iba a oír en Próxima Centauri como poco. Eso sin contar lo que les pase a las GAFAS.

El CEO no es tonto, deja que el último euro lo gane otro.

es-us.finanzas.yahoo.com/noticias/ceo-nvidia-vende-acciones-máximos-1

Y que conste que sigo pensando que la IA es el futuro, pero a su ritmo, no a lo loco.
