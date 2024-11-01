Ya casi nadie duda de que hay una burbuja en la inteligencia artificial: la pregunta es cuándo explotará

Ejecutivos tecnológicos, inversores y analistas reconocen que las operaciones disparadas en torno a esta tecnología siguen todos los patrones de una burbuja. El momento ha llegado. La inteligencia artificial ha alcanzado un pico en el que hasta Sam Altman y Mark Zuckerberg, dos de los mayores empresarios de la inteligencia artificial, dicen que “es bastante posible” que haya una burbuja en torno a la inteligencia artificial. “¿Estamos en una fase en la que los inversores en general están demasiado entusiasmados con la IA?