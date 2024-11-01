X (Twitter) no funciona: la red social está caída a nivel mundial

Si estás intentando entrar en X (anteriormente Twitter) y todo lo que ves es una pantalla vacía, no estás solo. Desde hace unos 30 minutos, la red social propiedad de Elon Musk ha empezado a dar fallos y no se puede leer ningún post ni desde la web ni desde la app.
El odio y locura aberrantes que genera tal pozo inmundo, no se elimina con una caída esporádica de sus servidores.
Ahora este mensaje de la MTG, tiene tela , después de todo lo que ha colaborado ella misma a tener este esperpento de Trump todos los días en nuestras vidas.
#0
Junts 3
PNV 2
Bildu 2
Vox 7
PP 29
PSOE 21
Twitter, y casi todas las demás redes sociales, están diseñadas para provocar comportamientos adictivos en sus usuarios.