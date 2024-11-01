edición general
12 meneos
26 clics
X (Twitter) no funciona: la red social está caída a nivel mundial

X (Twitter) no funciona: la red social está caída a nivel mundial

Si estás intentando entrar en X (anteriormente Twitter) y todo lo que ves es una pantalla vacía, no estás solo. Desde hace unos 30 minutos, la red social propiedad de Elon Musk ha empezado a dar fallos y no se puede leer ningún post ni desde la web ni desde la app.

| etiquetas: x , caida
11 1 2 K 122 actualidad
15 comentarios
11 1 2 K 122 actualidad
Comentarios destacados:    
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
Ya notaba yo menos odio en el ambiente
4 K 59
#12 Grahml
#4 Ni así.

El odio y locura aberrantes que genera tal pozo inmundo, no se elimina con una caída esporádica de sus servidores. xD



Ahora este mensaje de la MTG, tiene tela , después de todo lo que ha colaborado ella misma a tener este esperpento de Trump todos los días en nuestras vidas.  media
0 K 19
Duke00 #13 Duke00
#11 La típica noticia que cuando terminan de escribirla y la publican ya está anticuada...
0 K 10
#14 Marisadoro
#11 Actualización 16/02 (15:30): el servicio se está restableciendo y los posts de X ya cargan con normalidad para muchos usuarios, aunque sigue dando problemas para muchos otros. De momento, ni la cuenta oficial de X ni la de soporte han emitido ningún comunicado sobre qué ha causado el fallo.
0 K 19
Laro__ #6 Laro__
Por fin una buena noticia.
2 K 38
#2 cocococo
Como que me la suda.
3 K 33
Catapulta #3 Catapulta
Ojalá se haya roto la cadera y no se levante.
1 K 27
Dene #1 Dene
pues mejor!
3 K 26
cntand #8 cntand
¿Lo han publicado en X (anteriormente Twitter)?
1 K 14
Enésimo_strike #9 Enésimo_strike
Arde Twitter
0 K 12
Laro__ #10 Laro__
Estos rentistas deberían abstenerse de votar en el Congreso en cualquier norma legislativa relacionada con la vivienda:

Junts 3
PNV 2
Bildu 2
Vox  7
PP  29
PSOE 21
0 K 10
jacm #5 jacm
Dejad de usar redes de fomento del fascismo.
0 K 9
janatxan #7 janatxan *
¿Pero no era tan mala? ¿Aun hay gente usándola? No puede ser ¿no? con el clamor popular cuando entró musk, no debería quedar nadie, nadie seria tan hipócrita para echar pestes de la plataforma y seguir ahí tras años de mala gestión y de que cada vez vaya a peor, esta noticia no le interesara a nadie pues nadie queda en ese páramo polvoriento :roll:
0 K 9
#15 PerritaPiloto
#7 Gente que se emborracha, fuma o que come lo que no debe no se lleva tú justificación.

Twitter, y casi todas las demás redes sociales, están diseñadas para provocar comportamientos adictivos en sus usuarios.
0 K 8

menéame