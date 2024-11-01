edición general
Vox pide suspender la compra de radares de tráfico de origen chino por "riesgos de ciberseguridad"

Voz señala que determinadas empresas chinas han sido vetadas en países como EE.UU., Dinamarca, Países Bajos, Lituania o Australia y menciona informes del Centro Nacional de Inteligencia y del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas que alertan de riesgos vinculados al uso de ciertas tecnologías asiáticas, así como del incremento de "las actividades de ciberespionaje desarrolladas por grupos de hackers relacionados con China". Los radares podrían plantear problemas de ciberseguridad y lesionar la soberanía española en materia de datos".

Comentarios destacados:    
Elrosquasard #2 Elrosquasard
¡Que nos espien los israelíes y los norteamericanos! ....han gritado sintiendose ultrajados.
6 K 92
#3 Suleiman
Los expertos en ciberseguridad, de palillo y carajillo.
3 K 53
Antipalancas21 #8 Antipalancas21
#3 Y pulsera, los domingos a misa también en Ferraz.
0 K 20
rob #1 rob
Cuando se enteren donde se montan sus iPhone les da un jari...
3 K 46
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
#1 Sus iPhone solo, si todo hoy en día es made in china.
0 K 20
Top_Banana #4 Top_Banana
¡PRINGAOS!
1 K 28
Gry #15 Gry
Los chinos no necesitan radares para violar tu privacidad, basta con que lleves un smartphone en el bolsillo o pasees con la cara descubierta.

Aunque el móvil en cuestión sea seguro hay miles de otros aparatos, incluidas camaras de seguridad, que no lo son porque no se actualizan nunca y que pueden detectarlo por la señal bluetooth o wifi que emite. :-P
0 K 15
#13 pcmaster
Y aunque nos espíen ¿Qué pueden espiar con un radar de tráfico? Es totalmente absurdo.
0 K 14
salteado3 #5 salteado3
Hay que ser muy analfabetos digitales...
0 K 12
#11 Alcalino
¿Y cuál es la alternativa?

¿Comprar radares chinos a los que les han puesto la pegatina de made in usa, al triple del precio?
0 K 10
anonimo115 #12 anonimo115
[insertar imagen de Abascal felando a Trump aquí]
0 K 10
Mala #14 Mala
Hace unos días le regalé a mi hija unos auriculares inalambricos "chinos"que sirven para hablar por tf.
-- ¿Has estrenado los auriculares?
-- No. Me pide permiso par acceder a mi lista de contactos y no le voy a dar permiso a algo de china.
-- Nena... tu teléfono también es chino.
0 K 10
#6 PerritaPiloto
A cualquier equipamiento nuevo le tienen que haceras las mismas auditorías independientemente de su origen. Si esos radares chinos ya las han pasado, bienvenidos sean.

Pero vamos, que Vox se opone en general a los radares de tráfico. Que sean chinos es lo de menos. Aunque como sus jefes están pidiendo boicot a China pues todo suma, producto chino y radar de tráfico.

Eso sí, que en su calle si los pongan, que el ruido de trafico les molesta.
0 K 9
#9 cabreadosinremedio
Quien está demostrado que nos espió, no fue china. Quién más nos manipuló, no escucho a vox decir nada. No será que les interesa que China no monte no monte fábricas en España
0 K 6
#10 frigoneto
Fuertes contra los débiles y cobardes con los fuertes. Estamos trabajando en ellou..
0 K 6

