Vox pide suspender la compra de radares de tráfico de origen chino por "riesgos de ciberseguridad"

Voz señala que determinadas empresas chinas han sido vetadas en países como EE.UU., Dinamarca, Países Bajos, Lituania o Australia y menciona informes del Centro Nacional de Inteligencia y del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas que alertan de riesgos vinculados al uso de ciertas tecnologías asiáticas, así como del incremento de "las actividades de ciberespionaje desarrolladas por grupos de hackers relacionados con China". Los radares podrían plantear problemas de ciberseguridad y lesionar la soberanía española en materia de datos".
Aunque el móvil en cuestión sea seguro hay miles de otros aparatos, incluidas camaras de seguridad, que no lo son porque no se actualizan nunca y que pueden detectarlo por la señal bluetooth o wifi que emite.
¿Comprar radares chinos a los que les han puesto la pegatina de made in usa, al triple del precio?
-- ¿Has estrenado los auriculares?
-- No. Me pide permiso par acceder a mi lista de contactos y no le voy a dar permiso a algo de china.
-- Nena... tu teléfono también es chino.
Pero vamos, que Vox se opone en general a los radares de tráfico. Que sean chinos es lo de menos. Aunque como sus jefes están pidiendo boicot a China pues todo suma, producto chino y radar de tráfico.
Eso sí, que en su calle si los pongan, que el ruido de trafico les molesta.