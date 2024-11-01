Votaron por Trump en 2024. Meses después, su administración los despidió [EN]

Graugnard es uno de los empleados federales que perdieron el trabajo después de votar por Trump. Si bien apoya la eficiencia gubernamental, "no votó a favor de que se implementara de esta manera": “voté con la intención de que se hiciera de forma tecnocrática, eficiente y racional, y eso no fue lo que sucedió”. James Diaz, si bien mantiene su voto por Trump, no está de acuerdo con la forma en que la administración está manejando los despidos masivos: “no creo que estén haciendo un buen trabajo al determinar exactamente qué se debe recortar”.
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Gente que perderá el IMV, parados con prestaciones mermadas, jubilados con subidas congeladas de pensiones y copagos sanitarios, jóvenes sin trasporte publico gratuito, trabajadores en general con una reforma que los podrá a los pies de los empresarios, padres con menos becas para sus hijos, factura eléctrica bien gorda sin escudo si las cosas vienen mal. etc etc etc ... y al emérito pasando orgullo por España.
Millones de mermados que como mucho dirán "no se podía saber" Ana Rosa y Iker me contaron otra cosa.
Se puede ser tonto, muy tonto, o ser el culmen, un trumpetero
Pero no pensaron que eran ellos los que podían sobrar.
Cómo aquello que votaron para echar a los inmigrantes sin ver qué ellos mismos o sus familiares y amigos eran inmigrantes y podrían ser expulsados.
Todos piensan en votar a gente que haga daño a otros pensando serán otros los que sufran... Hasta que les toca .
Pero es que encima, es su segundo mandato, que ya el primero dejó bien claro que clase de inútil era y el tipo de personajes que le gusta tener a su alrededor.