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Votaron por Trump en 2024. Meses después, su administración los despidió [EN]

Graugnard es uno de los empleados federales que perdieron el trabajo después de votar por Trump. Si bien apoya la eficiencia gubernamental, "no votó a favor de que se implementara de esta manera": “voté con la intención de que se hiciera de forma tecnocrática, eficiente y racional, y eso no fue lo que sucedió”. James Diaz, si bien mantiene su voto por Trump, no está de acuerdo con la forma en que la administración está manejando los despidos masivos: “no creo que estén haciendo un buen trabajo al determinar exactamente qué se debe recortar”.

| etiquetas: estados unidos , trump , votantes , empleados federales , despido
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12 comentarios
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Comentarios destacados:    
Supercinexin #1 Supercinexin
Que se jodan.
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oceanon3d #6 oceanon3d *
#1 En unos meses tendrás muchos de esos de "que se jodan en España" si no hay un milagro.

Gente que perderá el IMV, parados con prestaciones mermadas, jubilados con subidas congeladas de pensiones y copagos sanitarios, jóvenes sin trasporte publico gratuito, trabajadores en general con una reforma que los podrá a los pies de los empresarios, padres con menos becas para sus hijos, factura eléctrica bien gorda sin escudo si las cosas vienen mal. etc etc etc ... y al emérito pasando orgullo por España.

Millones de mermados que como mucho dirán "no se podía saber" Ana Rosa y Iker me contaron otra cosa.
5 K 53
Apotropeo #7 Apotropeo
Votó a favor de que quitasen empleados públicos, pero a él no, a los demás.
Se puede ser tonto, muy tonto, o ser el culmen, un trumpetero
3 K 50
#9 daniMate
Votaron para que hiciera limpia en la administración y echarán a los parásitos que sobraban.

Pero no pensaron que eran ellos los que podían sobrar.

Cómo aquello que votaron para echar a los inmigrantes sin ver qué ellos mismos o sus familiares y amigos eran inmigrantes y podrían ser expulsados.

Todos piensan en votar a gente que haga daño a otros pensando serán otros los que sufran... Hasta que les toca .
3 K 42
Heni #10 Heni *
#9 Pero aún es peor, en ningún momento Trump prometió "echar a los parásitos", discurso que en España se escucha más, o al menos en esos términos no se lo escuché/leí. Toda su campaña giró en torno a reducir el tamaño del gobierno federal como un objetivo en sí mismo, como una creencia pseudo-religiosa donde simplemente hacer más pequeño el gobierno la gente vivirá mejor, y que si en lugar de tener X funcionarios tienes X-Y hace que automáticamente todo el país vaya mejor (y esto se lleva por delante a los que sobran y a los que no, sí o sí)
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#11 rystan
Dice que echar a gente sí, pero que no esperaba que le tocara a él.
1 K 27
Chinchorro #5 Chinchorro *
Die können mich mal
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devilinside #2 devilinside
je suis desolée
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yoma #8 yoma
Eso es que son unos inocentes. Como si no se supiera de antemano que Trump no era de fiar. :troll:
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Cidwel #3 Cidwel
Scheiß auf sie
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elgranpilaf #4 elgranpilaf
Jajaja lo sient... Nooo, no lo siento!!!
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Pointman #12 Pointman
Nadie representa mejor los conceptos de "Tecnocrática, eficiente y racional" que Trump :shit:
Pero es que encima, es su segundo mandato, que ya el primero dejó bien claro que clase de inútil era y el tipo de personajes que le gusta tener a su alrededor.
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menéame