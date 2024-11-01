Votaron por Trump en 2024. Meses después, su administración los despidió [EN]

Graugnard es uno de los empleados federales que perdieron el trabajo después de votar por Trump. Si bien apoya la eficiencia gubernamental, "no votó a favor de que se implementara de esta manera": “voté con la intención de que se hiciera de forma tecnocrática, eficiente y racional, y eso no fue lo que sucedió”. James Diaz, si bien mantiene su voto por Trump, no está de acuerdo con la forma en que la administración está manejando los despidos masivos: “no creo que estén haciendo un buen trabajo al determinar exactamente qué se debe recortar”.