edición general
14 meneos
14 clics
Von der Leyen rectifica: "Los principios del derecho internacional son tan fundamentales como en el momento de nuestra creación"

Von der Leyen rectifica: "Los principios del derecho internacional son tan fundamentales como en el momento de nuestra creación"

La presidente de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, modifica su discurso sobre cómo enfrentar el conflicto en Oriente Próximo: "Ver cómo está el mundo no reduce nuestra determinación para luchar por el mundo que queremos. La Unión Europea se fundó como un proyecto de paz. Nuestro compromiso inquebrantable con la búsqueda de la paz, con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y con el derecho internacional son tan fundamentales hoy como lo fueron en el momento de nuestra creación. Y siempre defenderemos estos principios".

| etiquetas: von der leyen , europa , eeuu , irán , guerra , política internacional
12 2 0 K 145 actualidad
14 comentarios
12 2 0 K 145 actualidad
Comentarios destacados:      
Ze7eN #1 Ze7eN
Traducción/resumen: "Perdón por haberme quitado la careta, me la vuelvo a poner".
10 K 122
Harkon #13 Harkon
#1 #2 Recogida de cable épica xD
0 K 11
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
Von der Leyen es una hez de persona y una pésima representante. Hay que quitarla pero ya, que de verdad da vergüenza ajena.
8 K 117
luspagnolu #9 luspagnolu
#3 Y, además, cobarde.
0 K 20
#2 Dav3n
Madre mía qué ridículo y qué asco :palm:
7 K 111
Herumel #8 Herumel
Y ahora el PP como va a recular, si requirieron su discurso ayer.
3 K 57
lameiro #12 lameiro
La agente doble CIA MOSSAD debe dimitir.
1 K 29
josde #10 josde
Cobarde,mentirosa, vendida, facha, todo eso es Ursula.
0 K 20
elgranpilaf #4 elgranpilaf
Esta tipa sobra ahí!!!
1 K 18
reivaj01 #7 reivaj01
#4 Esa tipa está ahí para llevarse ella las ostias, en vez de las personas que la han puesto y que son nuestros representantes europeos.
Si no la queremos ahí, en las siguientes elecciones europeas, habrá que votar mejor.
0 K 10
XtrMnIO #6 XtrMnIO
Que está tipa siga en la Comisión Europea demuestra la mierda que hay allí dentro, es es completamente normal teniendo en cuenta que allí gobierna el PP... Si votas mierda, mierda tienes...
0 K 12
#11 LuigiR
Preside un proyecto en el que no cree. Que se vaya.
0 K 9
#14 pirat
úlcera dimisión
c.org/sg9JvwVKs5
0 K 9
Gadfly #5 Gadfly
Vete a la mierda, Úrsula
0 K 7

menéame