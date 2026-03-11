Von der Leyen rectifica: "Los principios del derecho internacional son tan fundamentales como en el momento de nuestra creación"

La presidente de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, modifica su discurso sobre cómo enfrentar el conflicto en Oriente Próximo: "Ver cómo está el mundo no reduce nuestra determinación para luchar por el mundo que queremos. La Unión Europea se fundó como un proyecto de paz. Nuestro compromiso inquebrantable con la búsqueda de la paz, con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y con el derecho internacional son tan fundamentales hoy como lo fueron en el momento de nuestra creación. Y siempre defenderemos estos principios".