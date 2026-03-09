·
main action
Vivir durante 15 años con el sueldo congelado: "Mis hijas no saben lo que son vacaciones; somos trabajadores pobres"
'Es muy duro tener los mismos salarios en enero de 2026 que en enero de 2010: cruzas los dedos para que no haya imprevistos y tienes que tirar de marca blanca', sostiene
pobreza
crisis
salarios
actualidad
24 comentarios
actualidad
#3
ehizabai
Me pregunto qué pensarán de una cosa que se llama huelga...
¿30 años sin subirles el sueldo, y aun no han quemado el hospital? No sé a qué esperan. No lo entiendo.
6
62
#8
cajadecartonmojada
#3
"Lo que me ha hecho seguir es mi vocación por la sanidad privada y por ayudar a los demás. [...] Claro que te puedes plantear irte a otro sector donde cobrarías más de inicio, pero siempre tienes la esperanza de que la situación cambie. Además, es un sector donde parar la actividad es muy complicado. No fabricamos neumáticos, tratamos pacientes."
Me puedo imaginar lo que opina de esa cosa que se llama huelga
Creo que en laboro popularizaron un término para esto...
3
K
42
#10
Marisadoro
#8
¿vocación por la sanidad privada?
#14
MPR
#8
Y de lo que opina de la sanidad pública.
Curioso que aún no se haya dado cuenta que para los empresarios de la sanidad privada sólo importan los beneficios, de ahí que lleve 15 años con el sueldo congelado, ni los trabajadores ni los pacientes les importan una mierda.
#20
EISev
#8
mi mujer trabaja en un hospital público
Cuando convocan huelga es frecuente que no lleguen a los servicios mínimos con la gente de la plantilla que está trabajando
#22
nemesisreptante
#8
está claro que los que se están enriqueciendo con su trabajo se darán cuenta de su error y acabarán subiéndole el sueldo
y menos mal que en la entrevistan no le preguntan si opinión sobre la subida de los salarios mínimos
#19
Supercinexin
#17
La plusvalía no existe. Con dos cojones.
#16
Supercinexin
#11
No sé por qué me hablas del Estado. Yo te estaba hablando de cómo el Capitalismo, a través del Sector Privado, le ha estado robando a éste señor durante dieciséis años a través de las plusvalías, muy probablemente mientras sus beneficios subían y los propietarios se embolsaban millones y actualizaban todas sus tarifas y productos religiosamente año tras año, fueran sus gastos como fueran.
Lo de nosequé del Estado y los impuestos son temas que no tienen nada que ver con ésto y que los has sacado tú, no yo.
#17
Findeton
#16
La plusvalía no existe. Y si la tasa de rentabilidad en España es tan grande, ¿por qué no está todo dios invirtiendo en empresas españolas?
Quien se lleva esos beneficios es el estado.
#5
Mediorco
Tampoco se me caen los anillos si compro marca blanca la verdad.
#7
DayOfTheTentacle
#5
casi todos compramos marca blanca en la mayoría de productos.
#2
BlackDog
Tranquilo, pronto te veras cobrando el SMI y votaras a Perro Sánchez para que te lo suba, esta todo planeado.
#4
mente_en_desarrollo
*
#2
Seguro que ese es el plan de sus empleadores para no subirle el sueldo.
Los malditos empresarios conspiran para que gane el Perro.
¡Boicot empresas españolas ya!
#21
soberao
*
Claro, la vida es trabajar y dedicar tu sueldo a pagar rentistas, pagar facturas y dar de comer a especuladores. No llegar a fin de mes para que vuelvas dócil a tu trabajo.
Iba para
#_6
que me tiene bloqueado y que paso a bloquearle en justa reciprocidad.
#15
ayatolah
"Lo que me ha hecho seguir es mi vocación por la sanidad privada y por ayudar a los demás."
A ver vocación por la sanidad... vale, pero que sea por la sanidad privada precisamente, no hay por donde cogerlo.
Y también que sea por ayudar a los demás, siendo administrativo, como que tampoco lo veo. Si realmente es por ayudar a los demás, objetivo cumplido: a los propietarios del hospital, si que les está ayudando y muy bien.
#1
Findeton
Eso es una bajada real de salarios.
#9
Supercinexin
#1
Que le dé las gracias al Capitalismo y al Sector Privado que le emplea. Buenas plusvalías le han sacado los accionistas del hospital privado donde trabaja,. dieciséis años cobrando lo mismo.
#11
Findeton
#9
Pues que todos cobremos del estado y entonces seguro que el estado podrá subir salarios indefinidamente, ¿no? Aunque en ese caso no sé de dónde iba a financiarse el estado, a qué empresa privada iba a cobrar impuestos.
#13
elsnons
Eso los sindicatos de clase como ugt y CCOO lo arreglarán rápido. Pero primero tiene que gobernar la derecha ahora no pueden hacer nada .
#23
yesaire
"Lo que me ha hecho seguir es mi vocación por la sanidad privada"
Vamos a ver....
#18
bacilo
*
Aspirar a que te suban el sueldo es aporofobia. Él y su familia viven en la pobreza y precariedad.
#12
BlackDog
*
Esta noticia es un bulo o el tío este es un inútil, dice que son todos chavales recién salidos de la carrera cobrando el SMI, después dice que no hay nadie con mas de 8 años de antigüedad porque se van a sitios donde les pagan más, ergo la gente entra ahí sin experiencia y cuando la adquieren se buscan un sitio mejor pagado, y este tío lleva 15 años ahí? por qué no te buscas otra cosa donde te paguen mas tronco? y si cuando dices que te vas te hacen una contraoferta pues ya tienes tu subida, si…
» ver todo el comentario
#24
nemesisreptante
#12
se llama indefensión aprendida
#6
YSiguesLeyendo
tener hijas NO es obligatorio! de nada!
