¿Se vivía mejor durante el franquismo? Los jóvenes dan su opinión de la dictadura 50 años después

El pasado 13 de octubre, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sacaba a la luz que un 21,3% de los españoles considera que los años del franquismo fueron o "buenos" o "muy buenos". Además, se considera que hay un crecimiento de ideas de extrema derecha en la juventud. Por ello, nos hemos trasladado al campus de Ciudad Universitaria, donde se encuentra la Universidad Complutense de Madrid, para preguntarles a los jóvenes qué opinan de aquel momento de la historia de España que estos días cumple 50 años.