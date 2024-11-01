¿Se vivía mejor durante el franquismo? Los jóvenes dan su opinión de la dictadura 50 años después

El pasado 13 de octubre, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sacaba a la luz que un 21,3% de los españoles considera que los años del franquismo fueron o "buenos" o "muy buenos". Además, se considera que hay un crecimiento de ideas de extrema derecha en la juventud. Por ello, nos hemos trasladado al campus de Ciudad Universitaria, donde se encuentra la Universidad Complutense de Madrid, para preguntarles a los jóvenes qué opinan de aquel momento de la historia de España que estos días cumple 50 años.
El miedo de mis abuelos, el hambre. La tristeza de mi abuela, la educación recibida. La búsqueda desperada de familas que necesitan encontrar a sus familias. Parte de la historia propia borrada.
Robo de negocios, enriquecimiento de los asesinos y señalamiento y pobreza de los represaliados. Aguantamos a un rey que roba. Una iglesia que vive en esos tiempos y hace y deshace a día de hoy. Banqueros,… » ver todo el comentario
Pobres muertos de hambre...
Alguien dijo que la historia cambia según quien la escriba, parece que aqui han puesto otra vez a los mismos a reescribirla. Lo penoso es que si le preguntas a un francés sobre la vida en españa durante la dictadura no te dirá que era mejor.
A mí estos intentos de manipulación al espectador me dan la risa. ¿Por qué no les preguntan que si se vivía mejor en la edad feudal? O podrían preguntar si creen que en un futuro se vivirá mejor en Marte.
Vale.
En un régimen tan personalista de 36 años , por muy autoritario y dictatorial que fuera, es evidente que algunas cosas hizo bien. Es como si te hicieras la misma pregunta sobre régimenes comunistas como Corea del Norte, evidentente tienen algunas luces entre… » ver todo el comentario
No es obvio que las necesidades de España eran las determinadas, y que lo hicieron para que la gente no se muriera de hambre, y ya.
No creo que tengas que dejar más claro de "qué pie cojeas".