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La viuda del médico del pique mortal de la M-30 relata cómo su marido murió en sus brazos y su vida se vino abajo

La mujer ha relatado también las horas de angustia posteriores al siniestro, sin noticias del paradero de su marido. “No le encontraba. Fui llamando a hospitales hasta que llamé al 12 de Octubre. Pensaba que estaba vivo. “A las cuatro me dijeron que había sufrido un accidente de alto impacto. No entendía nada. Pude entrar al box y murió en mis brazos”.

| etiquetas: viuda , pique , médico , m-30
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7 comentarios
21 3 2 K 381 actualidad
#1 uvi *
No apto para empáticos, se te mete polvo en los ojos.

Que triste perder la vida por dos subnormales y que triste ser su familia y perderlo por dos subnormales.

Lo leo y me falta cruzar algún dato que no aclara la noticia.

¿Quién es el que iba drogado? Paco al que la novia le decía que corriera más porque dicen que les perseguía o el otro conductor?

Me autocontesto, según la IA ambos conductores iban drogados, y el tal Paco se dio a la fuga..

Los agentes han ratificado que el test

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1 K 13
BobbyTables #2 BobbyTables *
#1 el que dio positivo fue al que cogieron, que no era el de BMW, este último de dió a la fuga y a las horas se presentó en comisaría para entregarse.

Que pensando mal, seguramente podría ir también puesto hasta el culo y esperó a que se le pasarán los efectos.
1 K 20
#4 uvi
#2 Según la IA:

F. M. S. (el otro implicado): También dio positivo en cocaína y cannabis (THC). Este conductor, que manejaba un Volkswagen Golf, no llegó a chocar contra el médico porque pudo esquivarlo, pero se dio a la fuga sin auxiliar a la víctima. Se entregó en comisaría siete horas después.

Habla de un golf y que encima el otro conductor no tenia carnet, se lo retiraron.

Que HDP!!
1 K 15
Alegremensajero #6 Alegremensajero
#2 El test de drogas actual te saca cosas que consumiste días antes. A no ser que exijas que te hagan uno de sangre en el cual ya sí que se ve si estás bajo los efectos o no de las drogas en ese momento.
1 K 19
Magog #3 Magog
#1 por suerte el estar bajos los efectos de lo que sea ya no es atenuante si no agravante

Luego esta gentuza son los que salen en videos diciendo "es que era joven y no sabía lo que hacías"
Mis cojones...
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Nihil_1337 #5 Nihil_1337 *
#1 El que se chocó le detectaron alcohol y cocaína, el que se fue de la escena mdma y cannabis, pero como el test se lo hicieron muchas horas más tarde no pueden atestiguar sin dudas que iba puesto o se puso después del accidente... No se porque omiten eso en la noticia. En las cámaras se ve perfectamente lo que paso, el del BMW le puso las largas al del Fiat y luego después de pasarle le hizo una frenada por joder y ahí empezó la carrera. Ni nos va a matar ni hostias de la novia, fue un pique entre subnormales.
1 K 20
CharlesBrowson #7 CharlesBrowson
por ahi he leido que uno de los subnormales se ha fugado y han tenido que suspender
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menéame