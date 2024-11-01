La viuda del médico del pique mortal de la M-30 relata cómo su marido murió en sus brazos y su vida se vino abajo

La mujer ha relatado también las horas de angustia posteriores al siniestro, sin noticias del paradero de su marido. “No le encontraba. Fui llamando a hospitales hasta que llamé al 12 de Octubre. Pensaba que estaba vivo. “A las cuatro me dijeron que había sufrido un accidente de alto impacto. No entendía nada. Pude entrar al box y murió en mis brazos”.
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Que triste perder la vida por dos subnormales y que triste ser su familia y perderlo por dos subnormales.
Lo leo y me falta cruzar algún dato que no aclara la noticia.
¿Quién es el que iba drogado? Paco al que la novia le decía que corriera más porque dicen que les perseguía o el otro conductor?
Me autocontesto, según la IA ambos conductores iban drogados, y el tal Paco se dio a la fuga..
Los agentes han ratificado que el test
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Que pensando mal, seguramente podría ir también puesto hasta el culo y esperó a que se le pasarán los efectos.
F. M. S. (el otro implicado): También dio positivo en cocaína y cannabis (THC). Este conductor, que manejaba un Volkswagen Golf, no llegó a chocar contra el médico porque pudo esquivarlo, pero se dio a la fuga sin auxiliar a la víctima. Se entregó en comisaría siete horas después.
Habla de un golf y que encima el otro conductor no tenia carnet, se lo retiraron.
Que HDP!!
Luego esta gentuza son los que salen en videos diciendo "es que era joven y no sabía lo que hacías"
Mis cojones...