La viuda del médico del pique mortal de la M-30 relata cómo su marido murió en sus brazos y su vida se vino abajo

La mujer ha relatado también las horas de angustia posteriores al siniestro, sin noticias del paradero de su marido. “No le encontraba. Fui llamando a hospitales hasta que llamé al 12 de Octubre. Pensaba que estaba vivo. “A las cuatro me dijeron que había sufrido un accidente de alto impacto. No entendía nada. Pude entrar al box y murió en mis brazos”.