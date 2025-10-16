edición general
16 meneos
81 clics
La visita no autorizada del ultra Vito Quiles en la Autónoma de Barcelona desata altercados en el campus

La visita no autorizada del ultra Vito Quiles en la Autónoma de Barcelona desata altercados en el campus

Los Mossos d’Esquadra han tenido que intervenir este jueves por la mañana en la Universidad Autónoma de Barcelona, en Bellaterra, para evitar enfrentamientos entre grupos de estudiantes a raíz del anuncio de un acto en el recinto universitario del agitador de extrema derecha Vito Quiles. Por un lado, miembros del colectivo S’ha acabat, ataviados con banderas de España, esperaban al ultra. Por otro lado, estudiantes independentistas y antifascistas se manifestaban en contra de la visita.

| etiquetas: universidades , educacion , ultra , quiles , cataluña
13 3 0 K 89 actualidad
31 comentarios
13 3 0 K 89 actualidad
Comentarios destacados:    
#1 Perrota
Fue a por el numerito, y los mermados se lo han dado. Ahora hasta sale en El País.

Felicidades a los premiados.
6 K 53
#6 omega7767
#1 #2 claro, deberían haberse estado calladitos cuando este ignorante suelta bulos y mentiras en sus caras

esta actitud conformista no lleva a nada
2 K 24
#16 brandao
#6 entre estar calladitos, y protestar de una forma que no coincida exactamente con lo planeado por ese terrorista que es Vito Quiles, hay un trecho que por muchos años que pasen algunos no consiguen ubicar.
0 K 6
obmultimedia #29 obmultimedia
#6 Vito Quiles es esto  media
0 K 11
BlackDog #12 BlackDog
#1 Han quedado retratados, ni más ni menos, los antifascista son los mayores fascistas
5 K -12
oceanon3d #22 oceanon3d
#1 Me recuerda esa postura a los Alemanes callaban cuando Hittler subía poco a poco al poder.
0 K 8
#27 Deperdidos *
#1 No, ¿En serio? Menos mal que te has dado cuenta. Todo eso ya se sabía, la alternativa es permitir que el fascismo haga un míting en una universidad y se normalice su presencia como si fuera una idea más.

¿Por que tienes otra propuesta que no sea confrontar al fascismo aparte de pensamientos wishful thinking de que cerrando fuerte los ojos no pasa nada?

Así que entre ser unos apollardados que se encogen de hombros y que tenga motivos para tener miedo por propagar el fascismo, que se coma lo segundo.
0 K 11
#4 Leon_Bocanegra
Hombre, el propagandista de derechas contándonos lo socialista que es Rosa Díez. Tiene cojones la cosa.
1 K 22
#8 Somozano *
#4 Por supuesto
Que coño va a ser socialista Rosa Diez, cuyo padre era un obrero metalúrgico que fue condenado a muerte en el franquismo (luego conmutada)
Socialista es Pedro Sánchez Pérez-Castejon
Nacido y criado en la pijisima calle Orense de Madrid (centro de la beautifil people felipista), en una casa con dinero suficiente como para mandar al niño a los United States en plenos 80
El joven Pedo delante de la White House…   » ver todo el comentario
2 K -3
StuartMcNight #13 StuartMcNight
#8 Mira que rapidito has pasado de intentar dartelas de respetuoso con los discursos al "Perro Xanse hijoputa!!!"

Hay que ser menos obvios o Vox te sacara de la nomina. Que son cortitos en el partido pero no tanto como para pagar a gente con tan poquito nivel.
0 K 10
JackNorte #15 JackNorte
#8 El presente y el pasado, si no coindicen hablar en presente es mentir, o como minimo equivocarse en tiempos verbales. Sabiendolo es mas cosas aun.
Podriamos decir que Felipe Gonzalesz es socialista y seria otro bulo. Pero cada cual difunde sus mentiras favoritas aunque sean burdas.
0 K 12
troymclure #30 troymclure *
#8 Rosa diez es tan socialista como la cal viva
Venga busca en tu argumentario algun enlace que corrobore tu mierda de relato
0 K 10
#3 Somozano *
Los ultras curiosamente nunca empiezan nada. Siempre son los del lado bueno de la historia y representantes de la socialdemocracia europea respetuosa con las opiniones diversas y la concordia ciudadana quien acaba a hostias impidiendo que x pise un lugar publico como es la universidad
Es que X es fascista
Ahhh bueno
X que puede ser Quiles
Albert Rivera
O Rosa Diez, señora que fue miembro del partido socialista vasco durante los peores años de ETA cuando te metían tiros saliendo de tu casa
Pero…   » ver todo el comentario
3 K 22
StuartMcNight #9 StuartMcNight *
#3 Hoy en peliculas que solo estan en tu cabeza...

Luego, no se
Porque me a miiii

Que si hubiera sido Doña Silvia Orriols
mmmmm

Es facha pero
Ya sabes
Es de la tierra y tal

Silvia Orriols es una facha de mierda pero es suficientemente espabilada para saber que en la Autonoma no sera bienvenida. Solo imbeciles como Quiles que viven de la provocacion van a hacer estas gilipolleces.

En cualquier caso solo hay que ver como llegais coordinaditos todas los bots cavernarios a comentar aqui coordinaditos.
2 K 6
#14 Somozano *
#9 provocación
Me gusta eso
Lo digo porque como habitantes de Castilla y León, tierra conservadora desde época goda, gobernada por el PP desde 1987 siguiendo eso tan típico de la izquierda
Es que vienen a provocar porque aquí es un espacio de izquierdas
En ese caso, podemos decir que toda Castilla y León, que mira que es grande, es un espacio de derechas, conservador, religioso, facha, austero, monárquico, gótico y románico
Y por lo tanto cualquier tenderete de podemos, manifa de izquierdas…   » ver todo el comentario
2 K 19
#25 Katos
#3 que se creen que en la universidad se viene a debatir mm????????????
0 K 9
#28 Deperdidos
#3 Doña silvia orriols sabe perfectamente que no pondrá un pie en la UAB sin todo el destacamento de la BRIMO en catalunya.
0 K 11
Meneanauta #11 Meneanauta
Paso de darle publicidad a este imbécil.
0 K 20
Supercinexin #2 Supercinexin
Enhorabuena a rojelios y perroflautas: le habéis dado exactamente lo que quería.

Vito Quiles, 1; Izquierda, 0;

La semana que viene, otra charlita en la EHU, a ver si los abertzales le ayudan también otro poquito.
2 K 17
cax #24 cax *
Las ratas de extrema derecha vuelven a romper la convivencia para divulgar su discurso de odio en los campus universitarios con la complicidad del Estado y la policía que los protege.
1 K 13
skaworld #20 skaworld *
Es un tema complejo ¿Como responder a las provocaciones sin darles la baza del victimismo?

Relacionada:
www.meneame.net/story/rebelion-ranas-cuando-humor-desarma-propaganda

Y creo que es un puto acierto, vienen a hacer el payaso? pos que obtengan payasadas. Es la unica manera seria que se me ocurre a responder a sus mierdas, dejar en evidencia el ridiculo.

Pa la proxima, gente disfrazada, hacer calvos a ritmo de "Baby got back" , chirigota, concursos de eruptos...
0 K 11
radon2 #26 radon2
Por cierto , la docena de ultras que arropaban al susodicho eran de la asociación S'ha acabat, sí esa a la que los medios de la brunete mediática calificaban como "constitucionalistas" y cuya presidenta ahora está en VOX.
0 K 11
#31 pirat
#26 Es lo que tiene la monarquía prostitucional
1 K 11
mecheroconluz #23 mecheroconluz
Este tio es subnormal y los que le siguen todavía más.
0 K 10
#21 Leon_Bocanegra
#19 eso tiene su lógica porque los que siempre se manifiestan por los derechos de los demás son los de izquierdas. Así que es normal que los únicos actos que vieras fueran manifestaciones de izquierdas. La chusma de derechas solo se manifiesta para quitar derechos a los demás y expulsar inmigrantes y claro, en la universidad no hay muchos inmigrantes.
0 K 10
#18 Leon_Bocanegra
#17 Lo que no puede ser ,es que unos tipos que dicen ser antifascistas, se dediquen a decidir quien puede ir a hablar a una universidad publica y quien no

Es que eso no lo deciden ellos. Lo decide la universidad cuando les piden permiso . Cosa que Vito no hizo.
0 K 10
#19 pozz
#18 Ni si quiera la universidad deberia tener derecho a decidir eso. Que estamos hablando de la universidad publica, la que pagamos TODOS, no una panda de radicales. En mis 6 años de estudiante unviesitario, los únicos actos violentos vividos fueron a manos de los mismos fascistas que iban de antifascistas, sin excepciones.
0 K 7
#5 pozz
Con estas cosas, lo que se acaba demostrando es que los que van de antifascistas, son los auténticos fascistas.
2 K -4
BlackDog #7 BlackDog
#5 Es lo mejor que se puede hacer, retratarlos, ya he dicho que los antifascistas básicamente son antídoto, o eres antifascista o fascista, no hay mas
0 K 9
#17 pozz
#7 Lo que no puede ser ,es que unos tipos que dicen ser antifascistas, se dediquen a decidir quien puede ir a hablar a una universidad publica y quien no. Desconozco de que iba la visita de Quiles, y honestamente, me importa entre poco y nada, si alguien quiere decirle cualquier chorrada a alguien en un espacio publico, aunque sea a cuatro subnormales, pues allá ellos... con lo que me quedo, es que unos mierdas fascistas han intentado boicotear con violencia a alguien que iba a una universidad publica a hablar o a hacer cualquier cosa, una dinámica bastante habitual en esos fascistas.
0 K 7

menéame