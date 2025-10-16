La visita no autorizada del ultra Vito Quiles en la Autónoma de Barcelona desata altercados en el campus

Los Mossos d’Esquadra han tenido que intervenir este jueves por la mañana en la Universidad Autónoma de Barcelona, en Bellaterra, para evitar enfrentamientos entre grupos de estudiantes a raíz del anuncio de un acto en el recinto universitario del agitador de extrema derecha Vito Quiles. Por un lado, miembros del colectivo S’ha acabat, ataviados con banderas de España, esperaban al ultra. Por otro lado, estudiantes independentistas y antifascistas se manifestaban en contra de la visita.
| etiquetas: universidades , educacion , ultra , quiles , cataluña
Felicidades a los premiados.
esta actitud conformista no lleva a nada
¿Por que tienes otra propuesta que no sea confrontar al fascismo aparte de pensamientos wishful thinking de que cerrando fuerte los ojos no pasa nada?
Así que entre ser unos apollardados que se encogen de hombros y que tenga motivos para tener miedo por propagar el fascismo, que se coma lo segundo.
Que coño va a ser socialista Rosa Diez, cuyo padre era un obrero metalúrgico que fue condenado a muerte en el franquismo (luego conmutada)
Socialista es Pedro Sánchez Pérez-Castejon
Nacido y criado en la pijisima calle Orense de Madrid (centro de la beautifil people felipista), en una casa con dinero suficiente como para mandar al niño a los United States en plenos 80
El joven Pedo delante de la White House… » ver todo el comentario
Hay que ser menos obvios o Vox te sacara de la nomina. Que son cortitos en el partido pero no tanto como para pagar a gente con tan poquito nivel.
Podriamos decir que Felipe Gonzalesz es socialista y seria otro bulo. Pero cada cual difunde sus mentiras favoritas aunque sean burdas.
Venga busca en tu argumentario algun enlace que corrobore tu mierda de relato
Es que X es fascista
Ahhh bueno
X que puede ser Quiles
Albert Rivera
O Rosa Diez, señora que fue miembro del partido socialista vasco durante los peores años de ETA cuando te metían tiros saliendo de tu casa
Pero… » ver todo el comentario
Luego, no se
Porque me a miiii
Que si hubiera sido Doña Silvia Orriols
mmmmm
Es facha pero
Ya sabes
Es de la tierra y tal
Silvia Orriols es una facha de mierda pero es suficientemente espabilada para saber que en la Autonoma no sera bienvenida. Solo imbeciles como Quiles que viven de la provocacion van a hacer estas gilipolleces.
En cualquier caso solo hay que ver como llegais coordinaditos todas los bots cavernarios a comentar aqui coordinaditos.
Me gusta eso
Lo digo porque como habitantes de Castilla y León, tierra conservadora desde época goda, gobernada por el PP desde 1987 siguiendo eso tan típico de la izquierda
Es que vienen a provocar porque aquí es un espacio de izquierdas
En ese caso, podemos decir que toda Castilla y León, que mira que es grande, es un espacio de derechas, conservador, religioso, facha, austero, monárquico, gótico y románico
Y por lo tanto cualquier tenderete de podemos, manifa de izquierdas… » ver todo el comentario
Vito Quiles, 1; Izquierda, 0;
La semana que viene, otra charlita en la EHU, a ver si los abertzales le ayudan también otro poquito.
Y creo que es un puto acierto, vienen a hacer el payaso? pos que obtengan payasadas. Es la unica manera seria que se me ocurre a responder a sus mierdas, dejar en evidencia el ridiculo.
Pa la proxima, gente disfrazada, hacer calvos a ritmo de "Baby got back" , chirigota, concursos de eruptos...
Es que eso no lo deciden ellos. Lo decide la universidad cuando les piden permiso . Cosa que Vito no hizo.