La visita no autorizada del ultra Vito Quiles en la Autónoma de Barcelona desata altercados en el campus

Los Mossos d’Esquadra han tenido que intervenir este jueves por la mañana en la Universidad Autónoma de Barcelona, en Bellaterra, para evitar enfrentamientos entre grupos de estudiantes a raíz del anuncio de un acto en el recinto universitario del agitador de extrema derecha Vito Quiles. Por un lado, miembros del colectivo S’ha acabat, ataviados con banderas de España, esperaban al ultra. Por otro lado, estudiantes independentistas y antifascistas se manifestaban en contra de la visita.