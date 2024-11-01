La rebelión de las ranas: cuando el humor desarma la propaganda

Seth Todd se ajusta la cabeza de espuma verde y cruza la plaza central de Portland con una calma casi teatral. Frente al edificio del ICE, el joven de 25 años —ahora conocido como la rana de Portland— esperaba entre pancartas y canciones generadas por inteligencia artificial, tal y como cuenta Arnaud Leparmentier en Le Monde. Trump quiere enviar la Guardia Nacional “para restaurar el orden”. Todd sonrió desde dentro del disfraz y dijo: “Si quieren que parezcamos violentos, respondamos con humor.”