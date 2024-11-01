edición general
Violó a una menor en Suecia, pero la corte concluye que el acto no fue grave por su corta duración

Un hombre de origen eritreo violó a una adolescente de 16 años en la ciudad sueca de Skelleftea y fue condenado a prisión. Sin embargo, un tribunal determinó que la corta “duración” del acto no justificaba la deportación. La víctima, Meya Aberg, fue agredida el 1 de septiembre cuando regresaba a casa desde su trabajo a tiempo parcial en un McDonald’s. El agresor fue identificado como Yazied Mohamed, un ciudadano eritreo con estatus de refugiado en Suecia. La familia de la menor denunció la violación, pero el acusado, que entonces tenía 18 años

vicvic #3 vicvic *
Buenismo mal entendido.. Pues nada, que esperen a que haga una violación "enserio" con otra chica o que haga algo peor, y entonces ya habrá "motivos" para deportarle. Estas cosas si que representan la parte realmente decadente de Europa.
#1 Pepepistolas
Ya es un pasito adelante en Suecia ;ya se atreven a poner la nacionalidad del violador . Hace unos años cuando varios inmigrantes africanos violaron hasta reventar a otra mujer nos quedamos sin saber la nacionalidad ni quienes eran los violadores. Pasito a pasito hasta que violen a todas las suecas , despues quizas se animen a reaccionar .
ElBeaver #10 ElBeaver
#1 Cuando ves las intenciones de los nazis, mejor no les des combustible.
Sandilo #2 Sandilo
Pobrecito, hay que entenderlo. No sabía que en Europa no se debe de violar a las mujeres.

Igual con un poco de suerte consigue asimilarlo antes de las 80/100 violaciones.

Mantengamos la esperanza en él.
ElBeaver #11 ElBeaver
#2 He escuchado a algunos decir que, en su caso, no les quedó más remedio porque era "sexo de emergencia".
Sawyer76 #4 Sawyer76
Y así estamos. Sigamos importando tercer mundo.
oceanon3d #9 oceanon3d *
#4 ¿A los jueces te refieres?

Me temo que sea sueco de pura cepa.

Cualquier suceso parece vale para generalizar y sacar a relucir las peores fobias de la sociedad.
Ergo_2k1 #5 Ergo_2k1
No se yo si le hubiese violado a al algún miembro o miembra de ese tribunal si estaríamos en estas mismas :palm:
#8 Turny
Asi que ser un violador eyaculador precoz en Suecia tiene ventajas.
Kmisetas #6 Kmisetas *
Qué puto asco de verdad, qué jodido asco. Metedme el strike ya, por favor, es imposible resistirse.
#7 dclunedo
Gilipollas amparando parásitos La Europa progrebuenista que tenemos. Luego llorarán cuando la gente vote al primer gilipollas que diga que los va a mandar a tomar por culo......
