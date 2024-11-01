Violó a una menor en Suecia, pero la corte concluye que el acto no fue grave por su corta duración

Un hombre de origen eritreo violó a una adolescente de 16 años en la ciudad sueca de Skelleftea y fue condenado a prisión. Sin embargo, un tribunal determinó que la corta “duración” del acto no justificaba la deportación. La víctima, Meya Aberg, fue agredida el 1 de septiembre cuando regresaba a casa desde su trabajo a tiempo parcial en un McDonald’s. El agresor fue identificado como Yazied Mohamed, un ciudadano eritreo con estatus de refugiado en Suecia. La familia de la menor denunció la violación, pero el acusado, que entonces tenía 18 años
| etiquetas: meya aberg , violacion , yazied , deportacion , suecia
Igual con un poco de suerte consigue asimilarlo antes de las 80/100 violaciones.
Mantengamos la esperanza en él.
Me temo que sea sueco de pura cepa.
Cualquier suceso parece vale para generalizar y sacar a relucir las peores fobias de la sociedad.