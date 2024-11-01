Vietnam aprueba una ley que obligará a YouTube, y otras plataformas, a permitir cerrar los anuncios después de 5 segundos

Vietnam ha conseguido obligar a que YouTube permita a sus usuarios saltarse los anuncios de los vídeos tras esperar únicamente 5 segundos. Y es que a partir del 15 de febrero de 2026, será cuando entre en vigor una nueva norma que limita el tiempo máximo de espera antes de poder cerrar o saltar un anuncio en vídeo
| etiquetas: youtube , publicidad , vietnam
Ah no, eso solo es aquí
Ningún anuncio ...
Soy el primero que detesta los anuncios, pero es el mismo modelo que la TV tradicional, donde nunca te has podido saltar los anuncios.
Si quieres, la ves con anuncios, y si no, hay otras cosas que hacer, por ejemplo, leer