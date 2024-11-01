edición general
Vietnam aprueba una ley que obligará a YouTube, y otras plataformas, a permitir cerrar los anuncios después de 5 segundos

Vietnam ha conseguido obligar a que YouTube permita a sus usuarios saltarse los anuncios de los vídeos tras esperar únicamente 5 segundos. Y es que a partir del 15 de febrero de 2026, será cuando entre en vigor una nueva norma que limita el tiempo máximo de espera antes de poder cerrar o saltar un anuncio en vídeo

taSanás #1 taSanás
Y si usas Adblock te borran la cuenta!!

Ah no, eso solo es aquí xD
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Pues no tengas una cuenta de YouTube, nadie te obliga a tenerla si no te gusta
taSanás #8 taSanás
#5 ñiñiñiñi
kosako #10 kosako
#5 ñiñiñiñi
Feindesland #9 Feindesland
#1 no, yo sin factura ni IVA.

;)
millanin #20 millanin
#1 ¿Cómo es eso? Uso adblock y no me han borrado la cuenta.
taSanás #23 taSanás
#20 pero pueden hacerlo cuando les apetezca, es una de las nuevas condiciones de uso
nemeame #3 nemeame
Nunca veo anuncios en Youtube ni en ningún otro sitio. Internet sin uBlock Origin debe ser un lugar horrible
Sersupremo #11 Sersupremo
#3 No decían que ahora Youtube manda los videos desde lado del servidor y no se podían bloquear?
nemeame #12 nemeame
#11 Yo no veo ninguno, no se desde donde los mandan ni me importa
yabumethod #13 yabumethod
#11 Pues yo los estoy bloqueando sin problema desde movil y pc con brave.
#21 emachan
#11 Prueba con Brave + ublock + ghostery
#6 Daniel2000
Utilizar el navegador BRAVE para ver videos en YOUTUBE ...

Ningún anuncio ...
Kasterot #4 Kasterot
Aquí hay anuncios de YouTube que en relación a lo que dura el video, son mas largos que la pausa de antena 3.
#7 Alcalino
No me parece bien.

Soy el primero que detesta los anuncios, pero es el mismo modelo que la TV tradicional, donde nunca te has podido saltar los anuncios.

Si quieres, la ves con anuncios, y si no, hay otras cosas que hacer, por ejemplo, leer
nemeame #14 nemeame
#7 No, no es lo mismo, con la TV pagan ellos los costes de emitir los anuncios y no te cuesta dinero verlos o recibirlos pero en Internet pagas tu por los datos y por la CPU y RAM que usan para mostrarte anuncios y robar tus datos personales. Mi navegador es software libre y leal a mis intereses y bloquea la basura nociva de Internet
#22 emachan
#14 Se puede defender que necesitan ingresos para soportar el servicio, pero cuando los anuncios son abusivos esta excusa se cae. Youtube hace que los anuncios sean molestos a propósito para forzarte a la suscripción, algo que por supuesto no sucederá nunca.
yabumethod #15 yabumethod
#7 En la tele puedes cambiar de canal hasta que acabe, mientras tanto en youtube hacer eso comerte otro anuncio distinto. No me parece comparable.
#16 Suleiman
Espera que Trump lo puede poner a 1 minuto como les haga una llamadita.
Malinke #19 Malinke
Con el ublock en el ordenador y Brave en el móvil, no veo anuncios.
#17 HangTheRich
Putos comunihtah!
#18 Archaic_Abattoir
Navega con Brave y ni verás los anuncios.
