·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8191
clics
Guerra de Ucrania: Pokrovsk, Myrnograd y Kupiansk, en situación crítica
4956
clics
No es un pájaro, no es Clark Kent, es "perro con gafas": los tuiteros resumen las pullas de Sánchez y el show de las derechas en la comisión del Senado
4544
clics
“Aparcas como un gilipollas”. Las pegatinas imposibles de quitar que están triunfando contra los que no saben dejar su coche entre las cuatro líneas
5503
clics
Precipitaciones medias anuales en Europa (2023)
4050
clics
Qué es la línea de Wallace, la frontera invisible que los animales nunca traspasan
más votadas
340
El día que un apagón reveló el truco detrás del precio de la electricidad
296
El Gobierno comunica oficialmente a la Fundación Franco la apertura del proceso para extinguirla
393
El culmen de las invitaciones ‘fake’ para cribados de cáncer: un hombre algecireño (Cádiz) es invitado a una prueba para cuello uterino
267
Abascal sale en defensa de Mazón tras los insultos recibidos en el funeral de Estado por las víctimas de la dana
288
Estados Unidos enciende la alarma por riesgo de escasez de alimentos ante falta de migrantes en el campo
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
9
clics
VÍDEO | Aznar acusa a la izquierda de “retraso intelectual” y provoca indignación
El expresidente del Gobierno critica a Vox, el PSOE y advierte sobre la necesidad de prudencia política, en un acto en Madrid donde presentó su nuevo libro ‘Orden y libertad' ...
|
etiquetas
:
aznar
,
pp
,
izquierda
2
0
0
K
27
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
0
0
K
27
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Milmariposas
0
K
14
#3
SeñorPresunciones
Le dijo la sartén al cazo...
0
K
14
#4
XtrMnIO
Otra vez estamos con la técnica de la proyección...
0
K
12
#1
TripleXXX
Si lo que llaman izquierda no tuviese cierto retraso, este tipo tendría que estar comiendo talego.
0
K
9
#5
oceanon3d
*
Cada vez que lo veo se me viene a la cabeza un meme de una puta rata peluda.
España a parido muchos hdp a los largo de su historia ... pero a algunos los tengo en un pódium muy destacado.
0
K
9
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
España a parido muchos hdp a los largo de su historia ... pero a algunos los tengo en un pódium muy destacado.