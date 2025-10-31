edición general
VÍDEO | Aznar acusa a la izquierda de “retraso intelectual” y provoca indignación

VÍDEO | Aznar acusa a la izquierda de “retraso intelectual” y provoca indignación  

El expresidente del Gobierno critica a Vox, el PSOE y advierte sobre la necesidad de prudencia política, en un acto en Madrid donde presentó su nuevo libro ‘Orden y libertad' ...

SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
Le dijo la sartén al cazo...
XtrMnIO #4 XtrMnIO
Otra vez estamos con la técnica de la proyección...
TripleXXX #1 TripleXXX
Si lo que llaman izquierda no tuviese cierto retraso, este tipo tendría que estar comiendo talego.
oceanon3d #5 oceanon3d *
Cada vez que lo veo se me viene a la cabeza un meme de una puta rata peluda.

España a parido muchos hdp a los largo de su historia ... pero a algunos los tengo en un pódium muy destacado.
