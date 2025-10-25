La victoria de Huawei

Durante décadas, Estados Unidos defendió el libre mercado y la competencia leal, hasta que dejó de tener la ventaja. Hoy en día, oligarcas como Peter Thiel, figura clave en el aparato de seguridad estadounidense y fundador de Palantir, el gigante de la vigilancia y la elaboración de perfiles financiado con dinero de los contribuyentes y creado con el respaldo de la CIA, afirman que la competencia es «mala para los negocios». El «compromiso» de Washington con el libre mercado siempre ha sido de boquilla.
Muchos se olvidan que ya en 1994 los americanos echaron a los chinos de la estación espacial internacional. Incluso les quitaron el acceso al GPS, y poco despues la Union Europea también les vetó en el Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS). Fueron tan salvajes, que de la noche a la mañana les quitaron el acceso al sistema GPS dejando barcos chinos a la deriva durante días.
Pues bien, China no solo montó de… » ver todo el comentario