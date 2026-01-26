Una victoria de la comunidad migrante

"...conviene saborear esta victoria histórica y colectiva: la de una sociedad decente que ha sabido ver en sus vecinas, en sus colegas de trabajo y en los compañeros de clase de sus hijos a seres humanos como nosotros. No más, pero tampoco menos. La victoria de un país que nada a contracorriente en medio de esta distopía obscena en la que nos despertamos cada mañana. Ojalá el ejemplo de la sociedad española ―la que está formada por quienes ya estábamos y quienes han llegado de fuera― ilumine..."
| etiquetas: migrantes , regularización , psoe , podemos
Luego que hagan portadas sobre lo carísimos que son los alquileres, lo poco que suben los sueldos, y la inseguridad ciudadana, que rentabiliza la “ultraderecha”
Donde te crees que viven los 3 millones que han entrado en lo últimos 8 años?
En casa de Pablo iglesias ??
Vives en los mundo de yupi?
Son ciudadanos y están en riesgo de exclusión, así que IMV, alquiler social, guarderías gratis, comida en cruz roja…
Y tu si curras y ganas el SMI, pues a pagar IRPF, facha. Intenta pedir plaza de guardería, que no tienes puntos suficientes.
Vas al alquiler social y “es que tú tienes nómina”
ES INSOSTENIBLE. Cuando Vox saque no sé cuántos escaños, os asombráis e insultaréis a los fachapobres. Eso no debe ser “aporofobia”
No me lo digas: Te lo han dicho en el guasap.
Un guasap de Vox, claro.
Y no, no me extrañara nada cuando Vox gobierne el país, sus propuestas engañabobos son imbatibles