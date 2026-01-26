Una victoria de la comunidad migrante

"...conviene saborear esta victoria histórica y colectiva: la de una sociedad decente que ha sabido ver en sus vecinas, en sus colegas de trabajo y en los compañeros de clase de sus hijos a seres humanos como nosotros. No más, pero tampoco menos. La victoria de un país que nada a contracorriente en medio de esta distopía obscena en la que nos despertamos cada mañana. Ojalá el ejemplo de la sociedad española ―la que está formada por quienes ya estábamos y quienes han llegado de fuera― ilumine..."