Una victoria de la comunidad migrante

"...conviene saborear esta victoria histórica y colectiva: la de una sociedad decente que ha sabido ver en sus vecinas, en sus colegas de trabajo y en los compañeros de clase de sus hijos a seres humanos como nosotros. No más, pero tampoco menos. La victoria de un país que nada a contracorriente en medio de esta distopía obscena en la que nos despertamos cada mañana. Ojalá el ejemplo de la sociedad española ―la que está formada por quienes ya estábamos y quienes han llegado de fuera― ilumine..."

| etiquetas: migrantes , regularización , psoe , podemos
#7 javi618
Parece que se acercan elecciones...
yoma #8 yoma
#7 Pues no será de los que se regularicen porque no tienen derecho a voto en elecciones generales.
#3 Vamohacalmano
Mira, por fin hacen algo bien: hacer que los inmigrantes tengan papeles para poder trabajar. No tiene sentido que traigas a cientos de miles aquí y soltarles en la calle en plan: ale! disfruta de este paraíso! En esto los USA lo hacían ni tan mal, nada más llegar te daban papeles pa currar.
chewy #13 chewy
#3 no los traen, vienen ilegalmente. A mi sinceramente me parece que legalizar de golpe a tanta gente, sin comprobar nada, que poco más y les piden solo un ticket del Telepizza, no puede acabar bien.
#15 Vamohacalmano
#13 No los traen no. Llegas desde Mauritania en hasta Canarias en una barca de madera. Los traen.
chewy #18 chewy
#15 no van a sus pueblos a por ellos, ellos son los que deciden venir aquí, aunque muchos de ellos ni son conscientes de donde vienen. Hay un libro muy interesante “viaje al país de los blancos” van a sacar la película dentro de poco
#20 Vamohacalmano
#18 A sus pueblos no, van donde está el trozo de madera en el que flotan. Si no supieran que les van a remolcar y a llevarles donde quieren...no irían porque sería un suicidio y son gente desesperada pero no son suicidas. Les traen remolcándoles todos sabemos quienes.
manzitor #21 manzitor
#13 No tiene el más mínimo sentido tener empresas sin trabajadores y potenciales trabajadores sin papeles. Son carne de explotadores sin escrúpulos. Si queremos que trabajen y contribuyan, lo mejor es darles papeles. Ojo, menos ticket de Telepizza, al menos tomate la molestia de saber de lo que escribes.
#1 Murciegalo
Desactivese el javascript para leer
#6 Crtx89
Una derrota para todos lo que vivimos en este país.
Luego que hagan portadas sobre lo carísimos que son los alquileres, lo poco que suben los sueldos, y la inseguridad ciudadana, que rentabiliza la “ultraderecha”
johel #9 johel *
#6 ¿Culpas de la subida de alquileres a gente que no tiene techo ni sueldo para pagarlo? Explicame esa argumentacion, que yo no veo por donde cogerla.
#12 Crtx89
#9 pero no conoces los pisos que se alquilan por habitaciones a familia por habitación?
Donde te crees que viven los 3 millones que han entrado en lo últimos 8 años?
En casa de Pablo iglesias ??
Vives en los mundo de yupi?
powernergia #10 powernergia
#6 Ahora que estarán legales se van a dedicar a atracar ancianas y dejarán las chabolas para quitar los pisos a los honrados ciudadanos.
#11 Crtx89
#10 o hace falta que d los quites, con ir al asistente social es suficiente.
Son ciudadanos y están en riesgo de exclusión, así que IMV, alquiler social, guarderías gratis, comida en cruz roja…

Y tu si curras y ganas el SMI, pues a pagar IRPF, facha. Intenta pedir plaza de guardería, que no tienes puntos suficientes.
Vas al alquiler social y “es que tú tienes nómina”
ES INSOSTENIBLE. Cuando Vox saque no sé cuántos escaños, os asombráis e insultaréis a los fachapobres. Eso no debe ser “aporofobia”
powernergia #14 powernergia *
#11 "así que IMV, alquiler social, guarderías gratis, comida en cruz roja…"

No me lo digas: Te lo han dicho en el guasap.

Un guasap de Vox, claro.

Y no, no me extrañara nada cuando Vox gobierne el país, sus propuestas engañabobos son imbatibles
Nachodemieres #16 Nachodemieres
#11 No te preocupes que el alza del SMI, el IRPF progresivo,el IMV para los que sobreviven al día, la creación de guarderías públicas, el alquiler social y construcción de VPO son los puntos fuertes del programa de PP y VOX, como persona inteligente que se ve que eres dales tu voto sin dudar, no te van a decepcionar. Hay que joderse no se si te lees o te escuchas a ti mismo sin descojonarte.
#19 guixOS
#11 Luego dirán que han votado mal.
#17 guixOS
Aumentemos el ejército de trabajadores de reserva. Muy de izquierdas, sí.
Democrito #5 Democrito
No entiendo estas regularizaciones masivas cuando le conviene a algún político. Si están de acuerdo en cuáles deberían ser las condiciones de regularización, deberían ser las mismas siempre. Para los que llegaron el 30 de Diciembre y para los que llegaron el 2 de Enero.
SAICUB #22 SAICUB
Pocas veces he tenido tantas ganas de que lleguen las elecciones.
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Una victoria para VOX, al tiempo...
plutanasio #4 plutanasio
#2 Y el efecto llamada.
