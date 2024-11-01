edición general
Las víctimas de la DANA responden a la conversación íntegra entre Feijóo y Mazón: "Ideólogo del maltrato a las familias"

Las víctimas de la DANA responden a la conversación íntegra entre Feijóo y Mazón: "Ideólogo del maltrato a las familias"

Desde la Asociación Víctimas Mortales de la DANA 29-O subrayan que, con los últimos mensajes de Feijóo, se refleja que "tampoco le importaban las víctimas, ni la catástrofe"

Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
Mazón y Feijoo han estado un año mintiendo a los españoles sobre una tragedia que ha costado más de 200 muertos. No les importaba en absoluto las víctimas. Espero que veamos a Mazón enjuiciado, a feijoo abandonando la política, y al PP en la oposición en Valencia. Aunque no estoy seguro de ninguna de las tres.
6 K 81
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
#1 Depende de sus votantes y, lamentablemente, parece que la derecha española considera que el reguero de cadáveres a consecuencia de la gestión del PP y el maltrato a las víctimas es un valor añadido. Sirva como ejemplo el despreciable "se iban a morir igual" con el que Ayuso pretendió zanjar el debate sobre la gestión de las residencias y la nula crítica por parte de quienes hasta entonces se rasgaban las vestiduras culpando a Iglesias.
3 K 53
ur_quan_master #10 ur_quan_master *
#1 Feijóo va a salir de la política en breve, pero no por esto. Más bien con algún puñal amigo en la espalda.
0 K 11
#3 Marisadoro
"Lleva la iniciativa de comunicación. Es la clave"

Lo importante
2 K 34
Olarcos #6 Olarcos
#3 Eso era lo importante para este ser despreciable. ¿Y quiere ser el presidente de España?
0 K 10
#7 Marisadoro
#6 Un estadista con valores.
0 K 18
ipanies #2 ipanies
En Madrid tienen a la matayayos y están tan agusto, el de Valencia es un aficionado y el de Andalucía con el cáncer es un aficionado de un aficionado...
Votar al PP mata.
1 K 21
txutxo #4 txutxo *
Es igual. Volverá a ganar el PP. Es lo que tiene ser un electorado servil y lameculos.
2 K 21
#8 soberao
#4 No ganará con una lista con Mazón a la cabeza como tampoco está claro que Feijoo vaya a ir de cabeza de lista en el PP en unas elecciones parlamentarias.
0 K 12
txutxo #9 txutxo
#8 Hombre! Mira que son unos inútiles de cojones, pero no creo que lleguen al extremo de volver a poner a Mazón de nada.
0 K 7
#11 laruladelnorte
Con todo ello, Álvarez asegura que pese a que Feijóo “no tendrá reproche penal”, “como persona y político que aspira y ansía gobernar nuestro país ha quedado retratado”.

A mí eso no me consuela.que es un trilero miserable y mentiroso ya se sabía,lo que no se puede pasar por alto es que jueguen con la vida de las personas y no paguen las consecuencias.
0 K 10
#12 pirat
Supongo que este despreciable ser exhibirá piruetas dialécticas para no condenar el bombardeo de Caracas, del que así también podrían ser víctimas ellos y sus letales gobiernos en madrí y valenzia.
0 K 10

