·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
15961
clics
Mapa en tiempo real de balizas V16 activas en carreteras de España
3599
clics
Contra el falso autoritarismo en Menéame como huida hacia adelante
4028
clics
MALEMÁTICAS CCCVIII: día desastre en los gráficos de El Economista
3923
clics
24 extraordinarios descubrimientos arqueológicos que nos asombraron en 2025
2659
clics
Feijóo aporta a la jueza los whatsapps con Mazón: "¿El Gobierno os ha llamado? Espero que os esté prestando ayuda"
más votadas
297
Donald Trump anuncia la captura de Nicolás Maduro tras bombardear Caracas
395
Más de medio millón de personas marchan en Estambul contra el genocidio en Gaza y la ocupación de Cisjordania
433
Angelina Jolie apoya a los palestinos con una gira humanitaria en el cruce de Rafah (árabe)
254
Residentes en Caracas reportan explosiones y aviones sobrevolando la ciudad [ENG]
245
Nicolás Maduro declara estado de conmoción exterior tras explosiones de esta madrugada, acusa a EE.UU. y ordena pasar de inmediato a la lucha armada
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
39
meneos
98
clics
Las víctimas de la DANA responden a la conversación íntegra entre Feijóo y Mazón: "Ideólogo del maltrato a las familias"
Desde la Asociación Víctimas Mortales de la DANA 29-O subrayan que, con los últimos mensajes de Feijóo, se refleja que "tampoco le importaban las víctimas, ni la catástrofe"
|
etiquetas
:
feijoo
,
mazón
,
dana
,
valencia
,
víctimas
32
7
1
K
424
politica
12 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
32
7
1
K
424
politica
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Esteban_Rosador
Mazón y Feijoo han estado un año mintiendo a los españoles sobre una tragedia que ha costado más de 200 muertos. No les importaba en absoluto las víctimas. Espero que veamos a Mazón enjuiciado, a feijoo abandonando la política, y al PP en la oposición en Valencia. Aunque no estoy seguro de ninguna de las tres.
6
K
81
#5
MiguelDeUnamano
#1
Depende de sus votantes y, lamentablemente, parece que la derecha española considera que el reguero de cadáveres a consecuencia de la gestión del PP y el maltrato a las víctimas es un valor añadido. Sirva como ejemplo el despreciable "se iban a morir igual" con el que Ayuso pretendió zanjar el debate sobre la gestión de las residencias y la nula crítica por parte de quienes hasta entonces se rasgaban las vestiduras culpando a Iglesias.
3
K
53
#10
ur_quan_master
*
#1
Feijóo va a salir de la política en breve, pero no por esto. Más bien con algún puñal amigo en la espalda.
0
K
11
#3
Marisadoro
"Lleva la iniciativa de comunicación. Es la clave"
Lo importante
2
K
34
#6
Olarcos
#3
Eso era lo importante para este ser despreciable. ¿Y quiere ser el presidente de España?
0
K
10
#7
Marisadoro
#6
Un estadista con valores.
0
K
18
#2
ipanies
En Madrid tienen a la matayayos y están tan agusto, el de Valencia es un aficionado y el de Andalucía con el cáncer es un aficionado de un aficionado...
Votar al PP mata.
1
K
21
#4
txutxo
*
Es igual. Volverá a ganar el PP. Es lo que tiene ser un electorado servil y lameculos.
2
K
21
#8
soberao
#4
No ganará con una lista con Mazón a la cabeza como tampoco está claro que Feijoo vaya a ir de cabeza de lista en el PP en unas elecciones parlamentarias.
0
K
12
#9
txutxo
#8
Hombre! Mira que son unos inútiles de cojones, pero no creo que lleguen al extremo de volver a poner a Mazón de nada.
0
K
7
#11
laruladelnorte
Con todo ello, Álvarez asegura que pese a que Feijóo “no tendrá reproche penal”, “como persona y político que aspira y ansía gobernar nuestro país ha quedado retratado”.
A mí eso no me consuela.que es un trilero miserable y mentiroso ya se sabía,lo que no se puede pasar por alto es que jueguen con la vida de las personas y no paguen las consecuencias.
0
K
10
#12
pirat
Supongo que este despreciable ser exhibirá piruetas dialécticas para no condenar el bombardeo de Caracas, del que así también podrían ser víctimas ellos y sus letales gobiernos en madrí y valenzia.
0
K
10
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Lo importante
Votar al PP mata.
A mí eso no me consuela.que es un trilero miserable y mentiroso ya se sabía,lo que no se puede pasar por alto es que jueguen con la vida de las personas y no paguen las consecuencias.