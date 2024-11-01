El vicepresidente JD Vance fue recibido por miles de asientos vacíos en un evento de Turning Point USA donde todas las entradas eran gratuitas [ENG]  

Un vídeo que muestra asientos vacíos en un evento de Turning Point USA con el vicepresidente JD Vance se ha hecho viral. Las imágenes, en las que se ven varias filas de asientos vacíos en el evento celebrado en el Akins Ford Arena de Athens, Georgia, el martes, han sido vistas más de 4,3 millones de veces hasta la mañana del miércoles. El periodista Jake Traylor, que publicó el vídeo en X, escribió: "Turning Point USA parece haber sobreestimado la asistencia para Vance. El Akins Ford Arena estaba ocupado a menos del 25 %"