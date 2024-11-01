El vicepresidente de EE. UU. se jacta de haber suspendido la ayuda a Ucrania [ENG]

El vicepresidente de EE. UU., JD Vance, afirma que se siente muy orgulloso de que Estados Unidos haya dejado de financiar a Ucrania. Vance afirma que uno de los principales logros de la Casa Blanca es la decisión de dejar de financiar la guerra en Ucrania. «Una de las cosas de las que me siento más orgulloso de lo que hemos hecho en esta administración es que le hemos dicho a Europa que, si quiere comprar armas, puede hacerlo, pero que Estados Unidos ya no las compra ni las envía a Ucrania. Simplemente, hemos dejado de ocuparnos de eso», afir
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Total, ya hemos arramblado con todo los que nos interesa de Ucrania, añadió.
Lo que es surrealista es que la izquierda apoye a la OTAN y también mandar miles de millones a un país tan corrupto como Ucrania para financiar la guerra, sobretodo considerando que si estuvieran en Ucrania el dictador ucraniano hubiera ilegalizado los partidos de los que forman parte.
Es igual de poco acertado como decir que querer hospitales es ser pro enfermedad.
Son un club de matones, que se respetan, y se sienten con derecho a repartirse la ciudad.