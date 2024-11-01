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El vicepresidente de EE. UU. se jacta de haber suspendido la ayuda a Ucrania [ENG]

El vicepresidente de EE. UU. se jacta de haber suspendido la ayuda a Ucrania [ENG]

El vicepresidente de EE. UU., JD Vance, afirma que se siente muy orgulloso de que Estados Unidos haya dejado de financiar a Ucrania. Vance afirma que uno de los principales logros de la Casa Blanca es la decisión de dejar de financiar la guerra en Ucrania. «Una de las cosas de las que me siento más orgulloso de lo que hemos hecho en esta administración es que le hemos dicho a Europa que, si quiere comprar armas, puede hacerlo, pero que Estados Unidos ya no las compra ni las envía a Ucrania. Simplemente, hemos dejado de ocuparnos de eso», afir

| etiquetas: eeuu , ucrania , vp , jacta , suspension , ayuda
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15 comentarios
18 2 0 K 167 actualidad
Comentarios destacados:      
jonolulu #6 jonolulu *
Como si antes les estuvieran regalando las armas xD
6 K 111
Verdaderofalso #10 Verdaderofalso *
#6 pocos se acuerdan del lio de Trump, del hijo de Biden, la gasista Burisma, el viaje cancelado de Giuliani a Ucrania…

www.meneame.net/story/nuevas-grabaciones-rudy-giuliani-asesor-trump-pr

www.meneame.net/story/yovanovitch-giuliani-fue-absorbido-desinformacio
0 K 20
#5 sliana
Crearon el problema, avivaron el fuego y ahora que está bien fuerte, se recuestan a disfrutar de los beneficios del trabajo bien hecho.
5 K 83
HeilHynkel #1 HeilHynkel
El que quiera guerra, que la pague, dijo refiriéndose a UK, Francia y sus perritos falderos.

Total, ya hemos arramblado con todo los que nos interesa de Ucrania, añadió. :roll:
2 K 53
cosmonauta #2 cosmonauta *
Heil Putin!

:troll:
2 K 39
Enésimo_strike #3 Enésimo_strike
Vivimos un tiempo curioso en los que meneantes “de izquierdas” concuerdan con orban, Vance y gentuza ultraderechista de la misma calaña. Es realmente curioso.
2 K 32
traviesvs_maximvs #7 traviesvs_maximvs
#3 con lo que hay que concordar es con las propuestas, no con las personas.
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IkkiFenix #12 IkkiFenix *
#3 No, también concuerdan con Mygar junto a Cayetana: puedes ver a Rufian y Monedero o a la ponzoña otanista de Mas Madrid celebrando su victoria.

Lo que es surrealista es que la izquierda apoye a la OTAN y también mandar miles de millones a un país tan corrupto como Ucrania para financiar la guerra, sobretodo considerando que si estuvieran en Ucrania el dictador ucraniano hubiera ilegalizado los partidos de los que forman parte.
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Enésimo_strike #14 Enésimo_strike
#12 ya, lo que habría que hacer es que Rusia les aplaste, eso sería auténtica justicia antibelicista.

Es igual de poco acertado como decir que querer hospitales es ser pro enfermedad.
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IkkiFenix #15 IkkiFenix
#14 Es mucho peor alargar la agonía, que sigan secuestrando gente para ir al frente a morir. Y ya de pasó buscar un enfrentamiento directo con Rusia en lugar de usar la vía diplomática y restablecer relaciones amistosas y económicas que beneficien al conjunto de Europa.
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vviccio #8 vviccio
Y la metedura de pata de Ormuz es en realidad un plan para ayudar al dictador ruso.
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cosmonauta #9 cosmonauta
#8 Totalmente. No creo que tuviesen una intención explícita de ayudar, pero si de ignorar compromisos y políticas previas en contra de Rusia.

Son un club de matones, que se respetan, y se sienten con derecho a repartirse la ciudad.
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ElBeaver #4 ElBeaver *
a unos cuantos meneantes se les esta poniendo dura
1 K 20
#11 pascuaI
#4 Tranquilo, no han suspendido nada. Simplemente ahora las armas americanas que se le regalan al ayatolá Zelensky, en vez de pagarlas los americanos, las pagas tú con tus impuestos (esos con los que ya pagabas cosas como los váteres de oro de los amigos del presidente ucraniano)
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IkkiFenix #13 IkkiFenix
De los Trumpistas ya no te puedes creer nada. Dijeron que en 24 horas iban a acabar con la guerra en Ucrania, pero les han seguido ayudando.
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