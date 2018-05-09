edición general
Viaja a la India para tratar la depresión y acaba violada y asesinada

Viaja a la India para tratar la depresión y acaba violada y asesinada

Liga Skromane tenía 33 años. Era de Letonia y había viajado a India para someterse a un tratamiento médico por depresión y trastornos alimenticios. El pasado 14 de marzo, su compañero sentimental y su hermana denunciaron su desaparición. La última vez que se la vio con vida fue a las afueras de la capital de la región de Kerala, donde se encuentra el centro hospitalario al que acudía. Más tarde, un conductor de mototaxi explicó a la policía que llevó a la mujer a la playa de Kovalam, a 16 kilómetros de la ciudad, el mismo día que desapareció. F

Torrezzno #1 Torrezzno
La india no es lugar para que mujeres viajen solas. Yo estuve con mi novia y tuvimos un par de percances. En uno de ellos nos persiguieron un poco en Jaipur porque ella se encaró con unos tipos que no paraban de mirarla y hacerle fotos (cosa que nos pasó mas veces pero estos eran especialmente pesados)
kosako #7 kosako
#1 estará feo decirlo porque no todos serán así y racismo y tal.. pero joder están asilvestrados.

Entre eso, el sistema de castas y lo "limpio" que está todo en especial comida/agua yo no entiendo que la peña tenga a la India como un lugar para viajar. Y más en plan relax o descubrimiento personal y chorradas varias
josete15 #9 josete15
#1 yo estuve en 2006 y en aquella época parecía que habia cierta inocencia en que se hicieran fotos con mi mujer o conmigo. Nos gustó mucho el país y durante mucho tiempo pensamos en volver, cosa que de a día de hoy no haría. No creo que sea un país para que lo visiten chicas jóvenes, y mucho menos si viajan solas.
Expat_Guinea_Ecuatorial #4 Expat_Guinea_Ecuatorial
Le vendieron el rollo mistico
javierchiclana #3 javierchiclana
#8 mcfgdbbn3
Al que le guste la India, que se apunte al grado de matemáticas, y si ya lo tiene, que haga másteres. :-P
Noeschachi #5 Noeschachi
Estan llevando los tratamientos pseudocientíficos demasiado lejos
ChatGPT #6 ChatGPT
La gente que toma decisiones basadas en lo que ven en las películas no se merece todo lo que le pase… pero algo de culpa tienen….
#2 VFR
Las comparaciones resultan odiosas, pero hay que ver como está el mundo. De Guatemala a guatepeor
