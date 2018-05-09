Viaja a la India para tratar la depresión y acaba violada y asesinada

Liga Skromane tenía 33 años. Era de Letonia y había viajado a India para someterse a un tratamiento médico por depresión y trastornos alimenticios. El pasado 14 de marzo, su compañero sentimental y su hermana denunciaron su desaparición. La última vez que se la vio con vida fue a las afueras de la capital de la región de Kerala, donde se encuentra el centro hospitalario al que acudía. Más tarde, un conductor de mototaxi explicó a la policía que llevó a la mujer a la playa de Kovalam, a 16 kilómetros de la ciudad, el mismo día que desapareció. F