A juicio este martes en Almería acusado de insultar y escupir a una mujer trans que fue a una misa de Falange

Un hombre se enfrenta a un juicio este martes en el que la Fiscalía pide para él 16 meses de prisión por supuestamente insultar, escupir y vejar junto con otras personas no identificadas a una mujer transexual a la que habrían increpado por su participación en un acto religioso junto a compañeros del partido político Falange Española de las JONS. La Fiscalía acusa al investigado, al que constan antecedentes, de un delito de odio por motivo de identidad sexual recogido en el artículo 510.1 recogido en el Código Penal, que prevé hasta dos años...

rob #1 rob
Políticos de derechas en contra del divorcio y divorciados.
Políticos de derechas en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo y casados con personas del mismo sexo.
Obreros votando a la derecha y extrema derecha.
Ahora, una mujer trans en la Falange.
O los toreamos o se extinguen.
:-D
#2 MPR *
Una mujer trans acude a una misa de Falange... parece el inicio de un chiste, suerte tuvo de no terminar mucho peor.

Espero que al tipo lo empuren bien y que la mujer se piense lo de volver a juntarse con según quien porque no son muy amigos de los trans precisamente.
Mark_ #3 Mark_
Si hay obreros de derechas cómo no va a haber alguna trans de Falange o algún gay de VOX...

Esto sólo prueba que ser estúpido es totalmente transversal :troll:
#4 fremen11
#3 le pregunten a Fabio McNamara
Aokromes #5 Aokromes
#3 lo de ser gays en los partidos de derechas es lo mas normal del mundo, con todo lo que les gusta dar por culo :troll:
