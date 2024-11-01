A juicio este martes en Almería acusado de insultar y escupir a una mujer trans que fue a una misa de Falange

Un hombre se enfrenta a un juicio este martes en el que la Fiscalía pide para él 16 meses de prisión por supuestamente insultar, escupir y vejar junto con otras personas no identificadas a una mujer transexual a la que habrían increpado por su participación en un acto religioso junto a compañeros del partido político Falange Española de las JONS. La Fiscalía acusa al investigado, al que constan antecedentes, de un delito de odio por motivo de identidad sexual recogido en el artículo 510.1 recogido en el Código Penal, que prevé hasta dos años...