Venezuela: secuestro, petróleo y el fracaso de la propaganda

La pregunta resulta inevitable. ¿Cómo es posible que en un país donde, según esos mismos medios, la oposición habría ganado con un 80 % de los votos y se habría producido un fraude masivo, no exista capacidad alguna para articular las calles contra el gobierno? ¿Cómo se explica que no haya una respuesta popular acorde al relato que se nos ha vendido durante años? Algunos tratan de justificar esta incoherencia apelando al miedo a la represión interna. Sin embargo, no es el Ejército venezolano el que ha bombardeado a su pueblo, sino el de EE.UU.
Tiempo en el que el 80% del petróleo tenía que mandarse a China para repagar una millonada que acabó en corruptelas.
60 mil millones de dólares, la mitad del PIB de Venezuela, desaparecido:
Aún queda un 20-30% por pagar a China.
"...El mismo día de los hechos, un medio español, El País, se convirtió de manera involuntaria en testigo de todo esto. Coloca tres cámaras que emiten en directo en YouTube: una cerca del Palacio de Miraflores, otra con una panorámica de la ciudad de Caracas y una tercera en la frontera entre
Redes clientelares
Gente ocupada en aguantar la inflación
Adormecimiento general de la movilización popular
Supongo que los siguientes en ser invadidos seremos nosotros
Pero no han visto los episodios de represión anteriores? No han visto las brigadas de moteros armados?
Porque tienen las armas!
Venga, aprende algo sobre la realidad antes de marear con estas chorradas.