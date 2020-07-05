edición general
Venezuela: secuestro, petróleo y el fracaso de la propaganda

La pregunta resulta inevitable. ¿Cómo es posible que en un país donde, según esos mismos medios, la oposición habría ganado con un 80 % de los votos y se habría producido un fraude masivo, no exista capacidad alguna para articular las calles contra el gobierno? ¿Cómo se explica que no haya una respuesta popular acorde al relato que se nos ha vendido durante años? Algunos tratan de justificar esta incoherencia apelando al miedo a la represión interna. Sin embargo, no es el Ejército venezolano el que ha bombardeado a su pueblo, sino el de EE.UU.

Beltenebros #1 Beltenebros
Y aquí conviene detenerse un momento. Venezuela no ha roto en ningún momento los acuerdos comerciales que mantenía con la empresa estadounidense Chevron, acuerdos que solo se vieron afectados por el bloqueo impuesto por el propio Donald Trump y parcialmente aliviado durante la administración Biden. Es decir, Venezuela ya vende petróleo a empresas estadounidenses. Si lo que Trump pretende es que venda más, el final lógico de esta película sería el levantamiento del bloqueo petrolero. Visto

balancin #4 balancin
#1 Chevron nunca dejó de pagar petróleo a Venezuela, durante los duros años de la crisis 2013-2016,
Tiempo en el que el 80% del petróleo tenía que mandarse a China para repagar una millonada que acabó en corruptelas.

60 mil millones de dólares, la mitad del PIB de Venezuela, desaparecido:
www.infobae.com/america/venezuela/2020/07/05/las-18-obras-de-infraestr

Aún queda un 20-30% por pagar a China.
sotillo #14 sotillo
#4 ¿De dónde sacas estas cifras? Es por curiosidad
frankiegth #5 frankiegth *
#3. No solo no estoy de acuerdo con lo que dices sino que el artículo me ha parecido tan certero y realista como inspirador. Te lo puedo corroborar con estos 2 corta y pega del artículo :

"...El mismo día de los hechos, un medio español, El País, se convirtió de manera involuntaria en testigo de todo esto. Coloca tres cámaras que emiten en directo en YouTube: una cerca del Palacio de Miraflores, otra con una panorámica de la ciudad de Caracas y una tercera en la frontera entre

elmakina #10 elmakina *
#5 Es que no han conseguido movilizar a nadie, todos esos "millones" de las comunas, las instancias, sindicatos, etc no han aparecido. Han fletado autobuses para manifestaciones que han tenido que cancelar porque no se presentó ni el Tato. Con las milicias lo mismo. Vaya "pueblo organizado" de cojones... está para presumir el régimen.
sotillo #12 sotillo
#1 Tiene sentido ¿Pero según van pasando los días se podría decir que favorece al chavismo ?
elmakina #3 elmakina *
Vaya bodrio de artículo. A ver si nos aclaramos de una vez y dejamos de soltar chorradas: que no haya millones en la calle no prueba adhesión popular, prueba represión, miedo, cansancio, desmovilización o simple instinto de supervivencia, justo lo que el autor descarta por decreto porque le desmonta el cuento. Luego corona el disparate tirando de cifras de “comunas” y “poder popular” como si acumular cifras en una libreta anotada por semianalfabetos equivaliera a legitimidad política…   » ver todo el comentario
#6 anamabel
#3 Acabas de describir la monarquía constitucional española.
Redes clientelares
Gente ocupada en aguantar la inflación
Adormecimiento general de la movilización popular

Supongo que los siguientes en ser invadidos seremos nosotros
elmakina #8 elmakina
#6 Que no, crack, que no te enteras, que en España la gente esté preocupada por la inflación o la vida cotidiana no es señal de un “régimen igual” ni de que vayas a ser invadido, es una democracia estable (aunque imperfecta) con instituciones independientes, respeto de derechos, elecciones libres y transparentes, etc. y en Venezuela hoy no se da nada eso. Ah, y por suerte en España no hay petróleo que atraiga invasiones, así que más errada la comparación, imposible.
sotillo #16 sotillo
#6 Aquí hay una oposición que hace su trabajo y se trae a sus amigos de fuera para tumbar la dictadura gritando juntos en Sol “ Perro Sánchez hijo de puta”
#17 Indiana.Collons
#3 casi todos los envíos de la cuadrilla nazi de #0 suelen ser un bodrio para analfabetos.
#19 Indiana.Collons
#17 perdón, quería llamarles nostálgicos, que ya no me da tiempo a editar. No recordaba los legendarios lloriqueos de las ratas nazis cuando les llaman por su nombre.
#7 Juantxi *
Lo único que ha dejado claro Trump y a población venezolana es que la oposición al gobierno chavista nunca ganó las elecciones, ni se aproximó a ellos. Todo fue un montaje propagandístico que se ha desinchado con el golpe de Estado americano. Maduro si ganó las elecciones en Venezuela y por mayoría aplastante. Es lógico ahora cinco millones de familias de chabolistas viven ya en pisos nuevos y modernos. A eso se destinó casi toda la ganancia por la venta de petróleo desde hace más de 25 años y aunque la producción descendió ese es el mayor resultado de las políticas chavistas ya que afecta a la mayoría de la población.
suppiluliuma #9 suppiluliuma *
#0 Absolutamente de acuerdo. Está claro que el Generalísimo contaba con el apoyo de todos los españoles. ¿Cómo es posible que en un país donde, según esos mismos medios (judeobolcheviques), el comunista y traidor Frente Popular habría ganado las elecciones, no exista capacidad alguna para articular las calles contra su Excelencia el Jefe del Estado? ¿Cómo se explica que no haya una respuesta popular acorde al relato que el contubernio judeomasónico nos ha vendido durante años? Algunos tratan de…   » ver todo el comentario
balancin #2 balancin
¿Cómo se explica que no haya una respuesta popular acorde al relato que se nos ha vendido durante años?  media
#13 Jacusse
Cómo coño alguien puede decir eso de que no están las calles llenas de gente protestando en Venezuela contra Maduro y que entonces es porque lo quieren?

Pero no han visto los episodios de represión anteriores? No han visto las brigadas de moteros armados?

Porque tienen las armas!
elmakina #15 elmakina *
Escucha, que no tienes puta idea de lo que es Venezuela, que no hablamos de “pobres chabolistas ahora con pisos modernos”, esa es la película que te has montado o has copiado de algún sitio sin ningún dato. La gente vive con escasez de alimentos, medicinas, bienes básicos, gasolina, cortes frecuentes de luz y problemas graves de acceso al agua. ¿Qué cojones de "pisos modernos" si tienes una crisis humanitaria en los morros? Anda, que no te enteras. Y las elecciones de 2024 fueron un atraco a mano armada que hay que ser obtuso para no ver.
Venga, aprende algo sobre la realidad antes de marear con estas chorradas.
nemeame #11 nemeame *
editado
elmakina #18 elmakina
#11 Muchos venezolanos no están “encantados” ni humillados, están aliviados en silencio, y si no salen a celebrarlo es porque allí salir a la calle te puede costar la cárcel o algo peor, que no te enteras. Cuando te destrozan la vida durante años para que una minoría enchufada se forre, te roban elecciones a la vista de todo el mundo y te gobiernan a base de miedo, es normal que mucha gente se alegre de la situación, aunque no saque fuegos artificiales al jardín.
