Vende su piso por 100.000 euros por su cuenta y la inmobiliaria (que no hizo nada) le quiere cobrar 2.299 euros por colgar el anuncio

Vende su piso por 100.000 euros por su cuenta y la inmobiliaria (que no hizo nada) le quiere cobrar 2.299 euros por colgar el anuncio

Vender una vivienda debería ser un proceso relativamente sencillo, pero a veces el mayor dolor de cabeza no son los compradores… sino las propias agencias. Eso es justo lo que le ha ocurrido a un propietario que, tras poner a la venta su piso por 100.000 euros, ha terminado enfrentándose a una factura de 2.299 euros por un servicio que, según él, nunca llegó a completarse.

txillo #3 txillo
Ojo, que hay Inmobiliarias que te ponen cláusula de exclusividad. Si pones tu piso en venta a través de ellos, solo ellos pueden venderlo y te piden comisión. No sé si es legal o no, pero ocurre.

Dicho esto, votaré a cualquier subnormal que salga vestido de torero diciendo que va a poner un impuesto del 800% a partir de la segunda vivienda.
#8 soberao
#3 "votaré a cualquier subnormal que salga vestido de torero diciendo que va a poner un impuesto del 800% a partir de la segunda vivienda. "

Eso no es garantía de nada, la ultraderecha suele prometer esas cosas que luego no puede cumplir. Para estas cosas el voto no sirve. Puedes votar al quien haya hecho esto, no al que te prometa lo que quieres oír.
mis_cojones_en_bata #6 mis_cojones_en_bata
No contrates nada con una agencia.

Su fin es ganar dinero, no velar por el interés del cliente.

Yo he visto rechazar ventas porque el comprador no necesitaba hipoteca o ya la tenía, y no podían pillar comisión del banco por llevar el cliente.
#5 PerritaPiloto
Ahora entiendo por qué las agencias están abiertas. Porque cobran del comprador, del vendedor y de cualquier incauto.

A mi como compradora no me han encontrado un piso. En casi 11 meses me han enseñado los pisos por cuyos anuncios me he interesado yo misma. Si el vendedor hubiese puesto los anuncios hubiese visitado esos pisos igualmente. Estuve apuntada en tres agencias. Una nunca me llamó. La otra me contó una sarta de mentiras para que visitase un piso que no hubiese visitado si hubiese…   » ver todo el comentario
#4 endy *
Resumen del caso:

"El sentimiento del afectado: “Pensé que me cobrarían poco… y me cayó casi una comisión entera”

Conclusión:
"el creique y el penseque son hermanos del tonteque"

Corolario:
Ahora a demandar y a gastar más dinero
#9 soberao
#4 "Ahora a demandar y a gastar más dinero "
Ese es el problema, que seguro que demandar vale más de 2000 euros y estas empresas tienen que tener un equipo de abogados potente.
#10 endy *
#9 cierto, luego se dará cuenta de que tendrá que pagar. Y la próxima vez se leerá la letra pequeña y si no lo ve claro, preguntará antes de contratar a una empresa
#11 soberao
#10 Puede ganar el caso, pero el problema que no es barato.
Es lo que tiene mantener la libertad y los principios, que no es barato y es una lucha donde no ganas dinero pero son cosas que hay que hacer por principios y dignidad, no dejar que estas empresas parásitas te hundan con contratos abusivos por servicios que no han prestado.
#12 endy *
#11 puede ganar (o no) al cabo de 2 años o más.
La justicia lenta no es justicia, por tanto si le queda alguna luz (que parece que muchas no tiene) decidirá no hacer nada.
Veelicus #1 Veelicus
contra denuncia por intento de estafa.
#2 drstrangelove
Esperemos que no sea tan cretino de pagar...si la inmobiliaria quiere pasta, que vaya al juzgado y ya veremos lo que le dice el juez.
janatxan #7 janatxan
Hay que leerse, y entender, lo que se firma.
elsnons #13 elsnons
dejo poner un letrero y según que juzgado incurra, el tema puede interpretarlo como un encargo de venta ya no digo si firmo un papel en ese sentido entonces pueden reclamarle los gastos de gestión solamente presentándole un par de hojas firmadas de visita por posibles compradores.
