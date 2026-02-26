edición general
El Vaticano y el Congreso acuerdan que el Papa intervenga ante las Cortes Generales el 8 de junio, dentro de su visita a España

El Vaticano y el Congreso acuerdan que el Papa intervenga ante las Cortes Generales el 8 de junio, dentro de su visita a España

...una sesión conjunta en el hemiciclo, con presencia de diputados y senadores, en la que el Papa tendrá la oportunidad de pronunciar un discurso ante los representantes de la soberanía nacional en su calidad de Jefe de Estado.

javierchiclana #1 javierchiclana
Aconfesional, los cojones. :ffu: Vaya vergüenza de Pso€ apretujándose Congreso y Senado para oír la prédica del hechicero mayor de una secta.
7
Tarod #5 Tarod
#1 jefe de estado de ciudad del vaticano. Nación independiente.
3
aPedirAlMetro #8 aPedirAlMetro
#5 jefe de estado de una nacion que es una monarquía absoluta electiva y una teocracia :roll:
El Papa ejerce el poder supremo legislativo, ejecutivo y judicial...
1
Tarod #10 Tarod
#8 correcto. Sin democracia ni gilipolleces
1
Herumel #13 Herumel
#5 Este señor es mucho menos democrático que Saddam Hussein o Maduro, ha este es que no tienen ni actas que pedir.
0
#15 El_Almondigas
#5 No recuerdo que comparezca un jefe de estado en las Cortes...

Que no sea el nuestro, claro.
0
DayOfTheTentacle #7 DayOfTheTentacle
#1 y lo que nos queda... que entre latinos y de países musulmanes la religión subirá mucho... y eso que los de aquí cada vez creían menos.
0
vicvic #9 vicvic
Aparte de que muchos ciudadanos españoles nos podamos sentir identificados, el viene en calidad de jefe de estado, y habla en el congreso igual que otros jefes de estado,vamos que no viene a hacer una misa,no hace falta que os acaloreis.
1
cocolisto #16 cocolisto
Creia que nadie superaría al Mundotoday.Como en tantas cosas,me equivoqué.
0
azathothruna #3 azathothruna
Y yo crei que era la REPUBLICA de Ezpaña
Mas bien es EZPAÑISTAN, haciendo caso a La meca/medina :troll: :troll: :troll: :troll: :troll: :troll:
0
pitercio #17 pitercio
El tiempo que lleva el papa yankee en el cargo, el mundo ha sido asolado por el horror y la atrocidad, pero apenas sale más que para gilipolleces. La barbarie criminal genocida de otros tiempos, comparable a los cataclismos bíblicos, no ha merecido su pronunciamiento público.
Lo que se puede esperar de ese pavo es menos que si no estuviera.
Personalmente me importa una mierda y me fastidia que se gasten ni un euro en esta payasada encubridora de la mierda del mundo.
0
Milmariposas #2 Milmariposas
Guatdefák? :palm:
0
yopasabaporaqui #6 yopasabaporaqui
Puaj. Asco es poco comparado con lo que voy a sentir al ver a un hechicero en el congreso. No hemos avanzado nada.  media
0
Veelicus #12 Veelicus
Menuda putada para los de VOX, jajaja
0
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
El psoe republicanal y laico si si...
0
#14 DotorMaster
Y perro sanxe bajo palio.
0
Andreham #11 Andreham
Bueno, bueno, si viene a pedir perdón por los delitos de la iglesia católica durante y después del franquismo, a eliminar el concordato y a decir que robar, mentir y odiar a la gente está mal tampoco le vamos a dejar no hablar, que es el representante de un país. Chiquitito, pero un país.
0

