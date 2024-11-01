edición general
6 meneos
54 clics
La variación en los colores del vello púbico es un recordatorio de la asombrosa complejidad y diversidad de la biología humana

La variación en los colores del vello púbico es un recordatorio de la asombrosa complejidad y diversidad de la biología humana

En lugar de buscar una única respuesta definitiva, debemos celebrar la riqueza de diferencias y matices que la naturaleza nos presenta, y reconocer que estas variaciones son parte de lo que hace que cada individuo sea único y especial. Si bien existen explicaciones plausibles, aún queda mucho por investigar en términos de por qué algunas mujeres rubias tienen vellos púbicos de un tono más oscuro. La genética, las hormonas y otros factores pueden desempeñar un papel en este fenómeno, pero cada caso puede ser único.

| etiquetas: rubias , vello , púbico
5 1 0 K 71 cultura
9 comentarios
5 1 0 K 71 cultura
BastardWolf #2 BastardWolf *
Uno de esos enigmas es la variación en los colores del vello púbico, especialmente la aparente contradicción entre el cabello rubio y el vello púbico negro en algunas mujeres

Enigma? "Rubia de bote, chocho morenote"

#2 hemos venido a lo mismo
4 K 42
#3 tropezon
#2 ¿a jugar? :troll:
0 K 13
#9 lectorcritico
#1 #2 "La inteligencia artificial descubre"?

El deepnude acierta al asignar los colores pubicos?
como funciona el deepnude.
www.meneame.net/story/deepnude-ia-desnuda-funciona-realmente


Algunas mujeres rubias pueden experimentar un aumento en los niveles de testosterona en determinados momentos de sus vidas, lo que puede contribuir a la producción de más melanina en el vello púbico. Esto podría explicar por qué algunas mujeres rubias tienen vellos púbicos de un tono

…   » ver todo el comentario
0 K 10
Apotropeo #1 Apotropeo
Por el color de la ceja, el de la almeja.

:troll:
3 K 27
#5 Stringerthanks
#1 el de la pestaña, la castaña
0 K 7
DayOfTheTentacle #7 DayOfTheTentacle
#5 el del pelo lo que cubre el ciruelo #1
0 K 8
Feindesland #4 Feindesland
A ver, un poco de buen gusto... No tiene por qué coincidir el color de las alfombras con el de las cortinas...
:-D
0 K 17
#8 username
Con lo que gusta una pelirroja
0 K 11
#6 Emotivo *
Todo depende de color del cristal con que se mira.
Si son gafas de cristal marrón, verde o simplemente blancos.
0 K 7

menéame