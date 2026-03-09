edición general
Urtasun pide reabrir el caso de Julio Iglesias tras el archivo de la Audiencia Nacional

El ministro Ernest Urtasun ha vuelto a reabrir el caso Julio Iglesias a la opinión pública después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivara las denuncias contra el cantante por falta de jurisdicción el pasado 23 de enero. El titular de Cultura ha asegurado que esas denuncias se deben investigar en nuestro país y que, tras la decisión del Ministerio Público, «Me preocupa que [la Audiencia Nacional] se declare incompetente. Yo quiero que se declare competente y eso se investigue porque las denuncias y los testimonios son terroríficos

Alakrán_
Me acuerdo un tiempo donde el ejecutivo respetaba las decisiones del poder judicial.
Ovidio
Yo quiero que se declare competente

Este tío es tonto...
El_dinero_no_es_de_nadie
Pues no lo pidas así al aire.
Presenta una denuncia.
CharlesBrowson
:popcorn: :popcorn: se va a poner interesante, pero loles el ministro: jo! la audiencia nacional ha dicho no, pero yo quiero que diga si! jopetas!!!!
