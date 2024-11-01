¿Por qué el universo obedece a las matemáticas Inventadas? | Roger Penrose  

¿Alguna vez te has preguntado por qué el universo obedece a las matemáticas que los humanos inventamos? Esta es una de las preguntas más profundas y perturbadoras de la ciencia moderna, y Roger Penrose, uno de los físicos más brillantes de nuestro tiempo, tiene una respuesta que cambiará completamente tu forma de ver la realidad.



