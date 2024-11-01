¿Por qué el universo obedece a las matemáticas Inventadas? | Roger Penrose  

¿Alguna vez te has preguntado por qué el universo obedece a las matemáticas que los humanos inventamos? Esta es una de las preguntas más profundas y perturbadoras de la ciencia moderna, y Roger Penrose, uno de los físicos más brillantes de nuestro tiempo, tiene una respuesta que cambiará completamente tu forma de ver la realidad.
En este video exploramos el misterio fundamental de por qué el universo obedece las matemáticas inventadas por la humanidad.
No hemos inventado que si tenemos un plátano y cogemos otro, tenemos dos. Hemos descubierto que la acumulación hace que haya más de algo, y hemos inventado signos (eso sí) para representarlo. Pero no hemos inventado "la suma", hemos codificado una realidad natural para poder estudiarla y entenderla mejor.
La visión que se suele tener ahora es que es una combinación de ambas: inventamos los conceptos como el cero o el número i, pero descubrimos las consecuencias lógicas que se derivan de ellos.
Pero yo soy de la opinión que simplemente es la ausencia de algo, y por tanto, simplemente se codificó para representar "la nada".
Pero vamos, me parece interesante el punto de vista.
#8 Un ejemplo muy interesante. Sin embargo, y con una comprensión limitada de su uso, creo que los números imaginarios se emplean para simplificar cálculos, no como "concepto natural".
