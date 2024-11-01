edición general
¿Por qué el universo obedece a las matemáticas Inventadas? | Roger Penrose

¿Alguna vez te has preguntado por qué el universo obedece a las matemáticas que los humanos inventamos? Esta es una de las preguntas más profundas y perturbadoras de la ciencia moderna, y Roger Penrose, uno de los físicos más brillantes de nuestro tiempo, tiene una respuesta que cambiará completamente tu forma de ver la realidad.

En este video exploramos el misterio fundamental de por qué el universo obedece las matemáticas inventadas por la humanidad.

¿Por Qué Han Puesto Los Espacios En Minúscula?
#1 xD corregido
Las matemáticas no se inventan, se descubren y se codifican.

No hemos inventado que si tenemos un plátano y cogemos otro, tenemos dos. Hemos descubierto que la acumulación hace que haya más de algo, y hemos inventado signos (eso sí) para representarlo. Pero no hemos inventado "la suma", hemos codificado una realidad natural para poder estudiarla y entenderla mejor.
#3 El debate sobre si las matemáticas se inventaron o se descubrieron es una pregunta filosófica cañera , antigua y profundas, y además no tiene una respuesta única definitiva.
La visión que se suele tener ahora es que es una combinación de ambas: inventamos los conceptos como el cero o el número i, pero descubrimos las consecuencias lógicas que se derivan de ellos.

PD: El video tiene un doblaje horrible que me está doliendo en el alma. Sobretodo la pelea constante de volumen de Penrose y el doblador.
#7 Es cierto que el cero es un concepto curioso y tardamos bastante en inventarlo/descubrirlo.
Pero yo soy de la opinión que simplemente es la ausencia de algo, y por tanto, simplemente se codificó para representar "la nada".

Pero vamos, me parece interesante el punto de vista.

#8 Un ejemplo muy interesante. Sin embargo, y con una comprensión limitada de su uso, creo que los números imaginarios se emplean para simplificar cálculos, no como "concepto natural". Al menos…   » ver todo el comentario
#3 Los números imaginarios, i = raiz cuadrada de -1, no tienen ninguna correspondencia en nuestra realidad cotidiana y aún así usamos ese mecanismo para poder hacer predicciones que luego al medirlo en la naturaleza se cumplen.
#3 totalmente de acuerdo.
Porque para el que tiene un martillo todo son clavos.
Que hartazgo de escrituras sensacionalistas:

tiene una respuesta que cambiará completamente tu forma de ver la realidad.


:palm: :palm: :palm: :palm: :palm: :palm: :palm:
Porque las matemáticas no se inventan, se descubren. Otro tema es el lenguaje matemático.
#9 Sacapuntas
#6 Efectivamente, la explicación de por qué las cosas son como son y los fenómenos naturales ocurren tiene que ver con el lenguaje, no con la realidad que está ahí desde siempre. Y hemos tenido muchas maneras de explicarlo y a través de prismas religiosos, filosóficos, de todo tipo de corrientes culturales y mezclas de todas ellas. Al final, el método científico y el lenguaje lógico-matemático transciende lo humano: es universal. O eso queremos pensar.
