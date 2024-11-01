edición general
La universidad privada de Granada que robó nuestras ilusiones

Fue en 2014 cuando recogí mi título de Periodismo, con su traducción jurada incluida. Fue entonces, tras haber estudiado en la ESCO (hoy New Digital Talent), una universidad privada que presumía de estar jerarquizada por la Universidad de Gales, cuando descubrí que todo había sido un engaño

9 comentarios
Torrezzno #1 Torrezzno
Pues haber estudiado.



En la pública.
Luego va a llorar a ElDiario lo cual es paradigmático. Unos van hacia la privada, otros vienen de esta. Y la casa sin barrer
1 K 32
#2 tromperri
Se quiso comprar un título en un chiringuito y resultó ser falso.
Poca empatía soy capaz de sentir.
1 K 20
andando #8 andando
#2 no compró un título sino que estudio varios años en un centro de Granada que prometía titulaciones homologables que al final no lo son
0 K 10
#9 tromperri
#8 ya ya… vamos que como para una Universidad pública no le dio la nota recurrió a un chiringuito. Llámalo como quieras.
0 K 9
AlienRoja #3 AlienRoja
La empatía es directamente proporcional al esfuerzo de leerse el artículo por completo antes de opinar.
1 K 19
TonyStark #7 TonyStark
todo lo que lleve la etiqueta "privado" (universidad, hospital, colegio) está pensado para ganar dinero, PUNTO. NO PARA QUE APRENDAS, NO PARA QUE SANES. A ver cuando nos va a entrar en la puta cabeza.
0 K 12
woody_alien #4 woody_alien
Nosotros, jóvenes de 17 o 18 años, no teníamos por qué conocer la legislación universitaria. La responsabilidad era de la universidad, que siguió vendiendo ilusión.

Sí bueno, y para comprar una vivienda no hace falta ser abogado, pero antes de soltar la pasta pasas por urbanismo del ayuntamiento y por el registro para informarte de todas las cargas, afectaciones y mierdas mil que puede tener esa propiedad y que el vendedor se calla.
0 K 12
Andreham #5 Andreham
#4 Y al ser cosas que demuestran mala fe por el vendedor, luego tienes derecho a reclamarlas judicialmente.
0 K 8
Alegremensajero #6 Alegremensajero
Cuando estaba estudiando tenía un compañero de piso que estudiaba en la CEADE y cuando acabó se comió una mierda como esta, pero vamos, que los "trabajos" que hacía para la carrera eran collage de niños de colegio y exámenes de temarios de 1 carilla. Qué cojones te esperas si estás estudiando a un nivel más bajo que el del instituto.
menéame

