La Universidad de Navarra suspende las clases por motivos de seguridad ante el acto convocado por Vito Quiles

El centro académico cancela toda la actividad presencial desde las 15:00 horas ante la previsión de incidentes y la llegada de grupos externos al campus de Pamplona

#1 bestiapeluda
¿No sería mejor cancelar los actos de este malnacido en la universidad? ¿Qué clase de "acto" puede convocar para que tenga que enmierdar una universidad?
#3 Sandman
#1 El problema es que en otras universidades tampoco tenía permiso y el provocador de Vito ha ido a liarla igualmente. El problema no es que la universidad cancele una cosa y otra, el problema es que la Policía no se lleva, detenido o no, a alguien que realiza un acto sin permiso con el objetivo de provocar altercados.
#4 skaworld
#1 #3 Intenta generar ruido

Amos se ve a la legua

No hacerle caso, irrelevante
#15 Jodere
#1 Aunque cancelen las clases se liara, los estudiantes lo esperan.
#17 Kamillerix
#15 En mis tiempos, a "mi" campus ni se le ocurriría acercarse :troll:

Ya lo sé, es sci-fi, pero los equivalentes de aquella época lo tenían clarito
#16 Aokromes
#1 es que aunque no le dejen va.
#2 javibaz
Lo han intentado, pero a este infraser le importa una mierda que se lo prohíban, va a liarla y sabe que la policía no lo va a parar.
#6 vGeeSiz
#2 porque la policía no tiene porqué hacerlo, al igual que no echa a los okupas de las viviendas ocupadas
#13 Leon_Bocanegra
#6 Si se hace un acto sin permiso en una universidad pública, la universidad puede ordenar que se desaloje y si no obedecen, la policía puede intervenir (con autorización del rectorado o si hay delito o alteración grave)
#11 strike5000
Vito Quiles es un imbécil, vaya eso por delante. Quizás empezó siendo "un periodista incómodo", haciendo preguntas que los demás no querían o no se atrevían a hacer, pero ha derivado en un simple tocapelotas. Yo entiendo que se le pregunte al PSOE cómo les afectan los procesos judiciales del entorno del Presidente, pero preguntar, por ejemplo, "¿Cómo justifican ustedes que haya tanta corrupción alrededor del Presidente?" ya no es preguntar, es afirmar. Y un periodista no…   » ver todo el comentario
#12 ipanies
Se mete con el Opus?!?!?! o_o
No se habrá equivocado y quería hacerlo en la pública xD xD
#7 A.more
Si fuera de izquierdas sería detenido y estaría frente al juez. Equidistancia lo llaman.
#8 abogado_del_diablo
Un fascista sin cargo alguno convoca un acto y una universidad pública se ve obligada a cerrar el campus entero.
Y casi parece hasta razonable.
Otro pasito más hacia el triunfo del fascismo.
#9 bestiapeluda
#8 La Universidad de Navarra es privada, y un baluarte del Opus. es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Navarra
#18 rutas
#9 Allí acogerán a Vito Quiles con los brazos abiertos. Apostaría que más del 90% de los estudiantes y profesores de esa universidad del Opus adoran a Quiles. De hecho, si cierran la universidad no es por rechazo al tontolaba ese, sino para evitar que vaya gente de fuera a cantarle las cuarenta.
#10 javibaz
#8 Universidad de Navarra, del opus, privada.
Universidad Pública de Navarra, pública.
#14 JepGambardella
La violencia inadmisible de siempre por parte de los de siempre. Esperemos que no le mentan un tiro en el cuello.
#5 Emotivo
La Seguridad del Estado debe tomar cartas ante el peligro que existe por tener que producir el cierre de las clases de la Universidad de Navarra.
Es un hecho irrefutable que una institución como una universidad cierre las clases por seguridad.
