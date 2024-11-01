edición general
La Unión Europea dicta que a partir del 1 de enero de 2030 estén prohibidas las minibotellitas de gel y champú de los hoteles

Año 2030. Esa es la meta que maneja la Unión Europea para que desaparezcan de los alojamientos los envases unidosis de productos de higiene. Según el marco impulsado por la Comisión Europea, a partir del 1 de enero de 2030 no podrán ponerse en circulación en la UE esos mini formatos de cosmética y aseo que suelen encontrarse en hoteles. Hablamos de mini botellas de champú y gel, pero también de otros formatos similares. La intención es directa: recortar el consumo de plásticos de un solo uso y, con ello, el volumen de residuos de envases.

Supercinexin #5 Supercinexin
Una buena pastilla de jabón cuadrada y bien gorda y te duchas con ella. Como los anteriores clientes de tu habitación ahí lavándose las pollas y los coños y los anos, que total es jabón y eso limpia.
Skiner #7 Skiner
#5 Si te ponen una pastilla de jabón, debe ser nueva cada cliente.
Sino es para denunciarlos.
Supercinexin #14 Supercinexin
#7 Maldito contaminador, ¿qué te crees, que el.planeta es sólo tuyo? Frota,. hombre, frota bien. No te olvides detrás de las orejas.
pitercio #12 pitercio *
#5 si, volvemos al savon rotatif, pero en hoteles de 5* :troll:

Bueno, en los hoteles donde va la peña que aprueba esto, pondrán botellas de litro y a tomar por culo la monodosis.  media
josde #16 josde
#5 Sobre todo si es de la marca Lagarto.
GeneWilder #18 GeneWilder
#5 Pelos racializados incrustados en la superficie de la pastilla de jabón Lagarto.
Connect #9 Connect
Con lo que me encanta llevármelas!! :-)
Gry #10 Gry
Ahora pondrán botes grandes. :-D
jonolulu #1 jonolulu
Todavía hay hoteles que las usen?
Cantro #2 Cantro
#1 muchísimos
jonolulu #3 jonolulu
#2 Pues no sé, por curro voy a varios y ninguno tiene ya, y no son pensiones precisamente
Cantro #4 Cantro
#3 si, yo también. Tengo un montón. En algunos sitios se "olvidan" de ponerlos y eso me ha salvado muchas veces
Skiner #6 Skiner *
#1 Eso no conlleva una rebaja del precio de la habitación.
NO preocuparse que las mini botellas de licores por las que te roban no las prohibiran nunca. :troll:
eldet #11 eldet
#6 que esperas que te rebajen, 10 centimos?
Yonny #19 Yonny
#6 NO han prohibido el jabón ni el champú.
#8 bizcobollo
Prohibidas las gratis. Pagando las que quieras, les ha faltado decir.
#13 thekeeper
Ahora lo mas ecologico es no ducharse en algunos paises ya lo llevan a rajatabla tabla :troll:
neiviMuubs #15 neiviMuubs
Pastillas de jabón monodosis envueltas en papel reciclable, y que dejen de llorar
#17 xavigo
#15 Y con el papel unido al jabón, para que no se pierda
