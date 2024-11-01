La Unión Europea dicta que a partir del 1 de enero de 2030 estén prohibidas las minibotellitas de gel y champú de los hoteles

Año 2030. Esa es la meta que maneja la Unión Europea para que desaparezcan de los alojamientos los envases unidosis de productos de higiene. Según el marco impulsado por la Comisión Europea, a partir del 1 de enero de 2030 no podrán ponerse en circulación en la UE esos mini formatos de cosmética y aseo que suelen encontrarse en hoteles. Hablamos de mini botellas de champú y gel, pero también de otros formatos similares. La intención es directa: recortar el consumo de plásticos de un solo uso y, con ello, el volumen de residuos de envases.