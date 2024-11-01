La Unión Europea activa su nuevo sistema de control de fronteras el 12 de octubre

La Unión Europea activará su nuevo modelo de control fronterizo el domingo 12 de octubre, fecha a partir de la cual entrará en funcionamiento de manera progresiva hasta su total operatividad, prevista para el 10 de abril de 2026. El EES de la UE es un nuevo sistema informático automatizado que registrará las entradas y salidas del Espacio Schengen de aquellos ciudadanos de terceros países no integrados en este acuerdo europeo de libre circulación de personas. Además, este nuevo registro digital eliminará el requisito del sellado del pasaporte.
| etiquetas: ue , ees , control de fronteras
Es lógico que se ponga en la normativa, pero no me parece que vaya a marcar una enorme diferencia en la detección de intentos de intrusión.
En determinada frontera no me dejaban entrar porque con el cambio horario no tenía claro si mi billete de vuelta era 11 o 12 días a contar desde cuando había llegado (no sabía ni qué dia era). Con… » ver todo el comentario
Eso sí que desmotiva el viajar, con lo que molan los pasaportes llenos de sellos.
