La UER otorgará 150 puntos extra al ganador del televoto en Eurovisión

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha anunciado un nuevo ajuste en el sistema de votación de Eurovisión que entrará en vigor a partir de la próxima edición del festival, coincidiendo con su 70.º aniversario. Según el comunicado oficial, el país que resulte ganador del televoto recibirá 150 puntos adicionales, una medida que la organización define como “conciliadora” y destinada a “reforzar el vínculo entre el certamen y su audiencia”.