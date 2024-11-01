edición general
La UER otorgará 150 puntos extra al ganador del televoto en Eurovisión

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha anunciado un nuevo ajuste en el sistema de votación de Eurovisión que entrará en vigor a partir de la próxima edición del festival, coincidiendo con su 70.º aniversario. Según el comunicado oficial, el país que resulte ganador del televoto recibirá 150 puntos adicionales, una medida que la organización define como “conciliadora” y destinada a “reforzar el vínculo entre el certamen y su audiencia”.

jonolulu #1 jonolulu
Tienen que asegurar la victoria de Israelí de alguna manera
21 K 227
Verdaderofalso #12 Verdaderofalso
#1 el próximo año veo el certamen celebrándose en los territorios ocupados o en Jerusalén
0 K 20
#4 candonga1
Suena a inocentada.
5 K 69
#6 Leclercia_adecarboxylata
#4 Es posible, de momento no encuentro nada en la prensa internacional aunque no he hecho una gran búsqueda.
0 K 17
haprendiz #7 haprendiz
#4 Hace tiempo que la actualidad es indistinguible de una inocentada, cualquiera sabe...
3 K 52
#8 Nuisaint
#4 Tiene que serlo, o los de Eurovisión son más tontos aún de lo que ya parecen que también es posible. Pero en este caso yo creo que es inocentada
0 K 7
#15 Eukherio
#4 Yo habría puesto que suben a 40 votos por persona. Con esta aun dudas, pero con una así no.
0 K 9
Kasterot #2 Kasterot
Veo, veo. ¡Mamoneo!
5 K 64
#3 eldioni
Perfecto! en 2025 dando 150 mas al compradorganador del televoto, la victoria hubiese sido para Israel,
2 K 38
tul #9 tul
#3 con todo el dinero que han gastado en este circo para blanquear el genocidio no pretenderás que permitan ganar a cualquier antisemita :troll:
1 K 30
Antipalancas21 #18 Antipalancas21
Ya tienen preparada la trampa para que el festival de Eurorrision lo ganen la representante de los asesinos israelitas.
0 K 20
Cehona #17 Cehona
La UEFA ya ha dicho que en caso de penalty al R.Madrid, tirará las veces que haga falta hasta que sea gol.
0 K 13
#14 CrudaVerdad
Los fanáticos religiosos votarán a Israel si o si, sin importar la canción.
0 K 12
anonimo115 #5 anonimo115
Por supuesto estará la fachosfera votando a Israel on fire para desacreditar al gobierno a nivel internacional.

Es muy probable que gane israel
0 K 10
CharlesBrowson #10 CharlesBrowson
a mi plin, como no lo retransmitimos ni participamos, correctamente, pero una cosa...verlo por youtube...mal, eh
0 K 7
#11 mam23
jajajaja, ya ni disimulan !!
0 K 7
#13 xavigo
Vamos a ver, Harry:
- Sales después del toque de queda
- Accedes a zonas prohibidas
- Mientes a profesores
- Duelos entre estudiantes
- Interacción con criaturas peligrosas
- Introducir objetos peligrosos
- Poner en peligro a otros
- Desobedecer a profesores
- Uso de magia fuera de entorno autorizado
- Entrar en dependencias no autorizadas
- Incursiones prohibidas

MUY BIEN!! 150 PUNTOS PARA GRIFFINDOR!!
0 K 6
#16 Nasser *
Tanto cinismo prosionista de UER da ganas de vomitar :ffu:
0 K 6

