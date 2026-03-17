edición general
18 meneos
19 clics
La UE debe elegir entre la guerra de las energías fósiles o la paz de las renovables

La UE debe elegir entre la guerra de las energías fósiles o la paz de las renovables

El máximo responsable de cambio climático de la ONU invita a la UE a tomar buena nota de la “dura lección” que está recibiendo por su “alta dependencia de los combustibles fósiles” en un escenario “de desorden mundial”

| etiquetas: renovables , fósiles , energía
15 3 0 K 128 actualidad
11 comentarios
15 3 0 K 128 actualidad
Comentarios destacados:    
Fedorito #1 Fedorito
Oportunidad única para decidirse definitivamente por la sostenibilidad.
4 K 67
tul #6 tul
#1 si tienen opcion nuestros flamantes lideres eligiran la guerra mil de cada mil veces
0 K 13
#7 daniMate
#1 sostenibilidad, autodefensa, búsqueda de socios comerciales fiable, puentes internacionales basados en leyes, normas y derechos humanos....
1 K 21
#4 concentrado
¿La paz de las renovables? Ejem, ejem. Las renovables necesitan otro combustible: los metales estratégico, y por ellos hay varias guerras abiertas.
1 K 32
shinjikari #8 shinjikari
#2 A menos demanda, menos precio. Incluso si no consigues electrificar al 100% el transporte y la industria, cada paso que des en esa dirección es un paso hacia precios más bajos y hacia menos exposición de cara a crisis como la que estamos viendo.

#4 Puedes comprobar qué desestabiliza más y trae más guerras: ¿renovables o fósiles?. Siempre hubo conflictos por los recursos, pero es evidente qué recursos están alimentado más la maquinaria bélica e imperialista. A veces, la abundancia de estos materiales en una zona incluso logran reducir los conflictos en dicha zona (cobalto en algunas zonas de África, por ejemplo: arxiv.org/abs/2404.17713 )
0 K 11
Don_Pixote #10 Don_Pixote
#4 depende de que tecnologia
Una aerogenerador DFIG , no tiene imanes permanentes y es un generador basicamente basado en cobre

Lo mismo con los paneles solares y diferentes tipos
0 K 8
#9 chavi
A EEUU no le interesa la independencia de Europa. Con eso está todo dicho
1 K 24
Connect #3 Connect
Si con la que está cayendo no pasan ya a renovable, es que no había verdadera voluntad de hacerlo. Por que no hay mejor momento para luchar contra la resistencia de la gente, que ahora que los precios suben tanto y hay tanta incertidumbre.
0 K 15
Don_Pixote #2 Don_Pixote
El problema es que hay mucha industria y transporte que poco puedes hacer..
O nos movemos en la direccion otra vez del hidrogeno
0 K 8
#11 Pitchford
#2 Todo el transporte terrestre se puede ir electrificando más o menos rápido. A los barcos y los aviones se les pueden ir poniendo cuotas de combustibles verdes. Los aviones ya tienen algo así creo. Lo que no se puede hacer es cosas como subvencionar el diesel de los pesqueros y los agricultores. La industria se va moviendo también hacia la electrificación, porque mira la pela.
0 K 16
ElenaCoures1 #5 ElenaCoures1
Ya hace 4 años que se intensificó la apuesta por las renovables gracias a la invasión de Ucrania por el fascista y criminal de Putin
Aun así, fósiles y renovables pueden coexistir. Lo que hace falta es buscar otras fuentes de suministro para eliminar dependencias de ciertos países
0 K 6

menéame