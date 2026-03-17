La UE debe elegir entre la guerra de las energías fósiles o la paz de las renovables

El máximo responsable de cambio climático de la ONU invita a la UE a tomar buena nota de la “dura lección” que está recibiendo por su “alta dependencia de los combustibles fósiles” en un escenario “de desorden mundial”
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#4 Puedes comprobar qué desestabiliza más y trae más guerras: ¿renovables o fósiles?. Siempre hubo conflictos por los recursos, pero es evidente qué recursos están alimentado más la maquinaria bélica e imperialista. A veces, la abundancia de estos materiales en una zona incluso logran reducir los conflictos en dicha zona (cobalto en algunas zonas de África, por ejemplo: arxiv.org/abs/2404.17713 )
Una aerogenerador DFIG , no tiene imanes permanentes y es un generador basicamente basado en cobre
Lo mismo con los paneles solares y diferentes tipos
O nos movemos en la direccion otra vez del hidrogeno
Aun así, fósiles y renovables pueden coexistir. Lo que hace falta es buscar otras fuentes de suministro para eliminar dependencias de ciertos países