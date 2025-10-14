La UE considera la transferencia forzosa de tecnología para las inversiones chinas [eng]

La Unión Europea está considerando obligar a las empresas chinas a ceder tecnología a compañías europeas si quieren operar localmente, en una nueva y agresiva iniciativa para hacer más competitiva la industria del bloque. Las medidas se aplicarían a las empresas que busquen acceder a mercados digitales y de fabricación clave, como los de automóviles y baterías, según personas familiarizadas con los planes. Las normas también exigirían a las empresas utilizar una cantidad determinada de bienes o mano de obra de la UE