edición general
5 meneos
8 clics

La UE considera la transferencia forzosa de tecnología para las inversiones chinas [eng]

La Unión Europea está considerando obligar a las empresas chinas a ceder tecnología a compañías europeas si quieren operar localmente, en una nueva y agresiva iniciativa para hacer más competitiva la industria del bloque. Las medidas se aplicarían a las empresas que busquen acceder a mercados digitales y de fabricación clave, como los de automóviles y baterías, según personas familiarizadas con los planes. Las normas también exigirían a las empresas utilizar una cantidad determinada de bienes o mano de obra de la UE

| etiquetas: ue , china , tecnología , competitividad
4 1 0 K 59 politica
12 comentarios
4 1 0 K 59 politica
Comentarios destacados:      
Veelicus #7 Veelicus
Solo para las chinas???, para las de EEUU no????
Por si hay alguna duda de si somos vasallos del amo naranja....
5 K 84
#2 R2dC
Hora de que los europeos empiecen a copiar :troll:
4 K 57
triste_realidad #10 triste_realidad
#2 Copiar ¿o robar directamente?
(Soy meneante, no he leído la noticia)
0 K 6
#3 lordban
Me parece bien, a los chinos les funcionó de maravilla.
2 K 36
Gry #9 Gry
#3 Deberían hacer lo mismo que los chinos y obligar a que más del 50% del capital sea europeo.
1 K 29
elTieso #4 elTieso
Vamos, lo que en su momento hizo China con las empresas extranjeras.
1 K 25
HeilHynkel #8 HeilHynkel
#4

O SEAT con FIAT, mira tú que cosas. :roll:
1 K 28
johel #5 johel *
¿Sabeis lo que pasa cuando se finge ser un señor feudal mientras se mantiene la pose de buen siervo? La UE.
1 K 22
joffer #1 joffer
Dando la vuelta a la toltilla.
0 K 12
#6 Juantxi
¿A cambio de qué? Que los chinos no nos deben nada y vamos de "capa caída". Si Europa quiere exigir, pueden pasar de ella. Mucha humildad y diplomacia habrá que emplear para que los chinos nos regalen tecnología siendo enemigos de Oriente y los Brics.
0 K 11
Gry #11 Gry *
#6 Es un win win. Si ponen fábricas en Europa recuperamos tejido industrial y si no lo hacen las empresas europeas mantienen el mercado cautivo por los aranceles.
0 K 14
fofito #12 fofito *
#6 Eso estaba pensando yo.
A china le interesa mucho más invertir en los BRICS y otros países con economías emergentes para que mejoren su desarrollo y capacidad de consumo,obteniendo tratados y relaciones privilegiadas por el camino,que ceder tecnología a Europa o EEUU que más tarde saben emplearán para hacerle la guerra,comercial y militar.
0 K 13

menéame