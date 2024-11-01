La UE advierte: Rusia podría atacar un país de la OTAN antes de 2030

La Unión Europea (UE) lleva tiempo advirtiendo de un posible ataque a territorio europeo por parte de Rusia. El comisario de Defensa y Espacio de la UE, Andrius Kubilius, participa en las jornadas Defender los países bálticos en 2025: lecciones de guerra de Ucrania para la región báltica y desde allí ha lanzado un serio aviso: Rusia podría atacar un países de la OTAN antes de 2030.
| etiquetas: rusia , otan , ue
¡Olimpiadas del humor!
No me incluyas en tus fantasías de “decíais”.
Cuando tengas certeza de algo, dilo a la cara.
Las chorradas esas generalizando, te las guardas para ti.
la noticia de la inmvasion de Crimea la subi yo.
Una primicia,
Y me la hundieron entre prorusos y pronafos.
No.
No me incluyas en grupetes imaginarios.
Noticia para abrir todavía aún más la ventana de Overton respecto al gasto militar y que "es por nuestro bien"
Y luego resulta que los que sí que nos atacan son otros: www.meneame.net/story/israel-ataca-soldados-espanoles-libano-tanque-is
Ya casi no quedan países europeos que no sean de la OTAN y tengan frontera con Rusia; Bielorrusia (y es un títere de Rusia) y Ucrania (ex títere)
Y si Putler se atreve con un país OTAN, significaría atacarnos a todos
Con Ucrania se atrevió creyendo que nadie apoyaría al cómico y que sería una victoria fácil
Pero al final el payaso ha acabado siendo él
Vaya cagada Vladimir
Pero como putin ha demostrado tener menos cerebro que antes de la cagada especial no se.
Igual los europedos estan cagados.
Marruecos y argelia moveran ficha.
Los gringos seguiran jodiendo.
Cosas como la division social en francia o similares dara lugar a MAS MOVIMIENTOS SEPARATISTAS.
Y eso sin contar con la aplanadora economica china, que hara derramar lagrimas de sangre, tanto a los… » ver todo el comentario