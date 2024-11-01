edición general
11 meneos
14 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear
La UE advierte: Rusia podría atacar un país de la OTAN antes de 2030

La UE advierte: Rusia podría atacar un país de la OTAN antes de 2030

La Unión Europea (UE) lleva tiempo advirtiendo de un posible ataque a territorio europeo por parte de Rusia. El comisario de Defensa y Espacio de la UE, Andrius Kubilius, participa en las jornadas Defender los países bálticos en 2025: lecciones de guerra de Ucrania para la región báltica y desde allí ha lanzado un serio aviso: Rusia podría atacar un países de la OTAN antes de 2030.

| etiquetas: rusia , otan , ue
10 1 7 K 67 actualidad
23 comentarios
10 1 7 K 67 actualidad
Comentarios destacados:        
Ripio #1 Ripio
{0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602}
¡Olimpiadas del humor!
{0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602}
12 K 150
humono #13 humono
#1 No te rías, por favor,un ejército de tardígrados conectados a IA en red está esperando instrucciones.
2 K 30
alcama #18 alcama
#1 También decíais que no iba a invadir Ucrania
0 K 8
#19 anamabel
#18 Precisamente porque lleva años enfangada en Ucrania lo de invadir Europa es sólo una excusa pobre para marionetas yankis como Rutte
1 K 27
Ripio #21 Ripio
#18 Nunca he dicho eso.
No me incluyas en tus fantasías de “decíais”.

Cuando tengas certeza de algo, dilo a la cara.
Las chorradas esas generalizando, te las guardas para ti.
0 K 20
Ripio #22 Ripio
#18 Te digo mas:
la noticia de la inmvasion de Crimea la subi yo.
Una primicia,

Y me la hundieron entre prorusos y pronafos.

No.
No me incluyas en grupetes imaginarios.
0 K 20
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
Pues cuando lo haga que nos avisen. ¿Mientras como va lo de EE.UU con Venezuela?
6 K 86
Gry #12 Gry
#3 los EEUU ya llevan tiempo avisándonos, de ahí todo eso del rearme y la mili obligatoria.
0 K 15
lonnegan #15 lonnegan
#3 Que muestren la agenda de lobbistas que han visitado a Andrius Kubilius... Ahí encontraréis la explicación
1 K 23
#5 endy *
#podríame

Noticia para abrir todavía aún más la ventana de Overton respecto al gasto militar y que "es por nuestro bien"
4 K 67
ansiet #7 ansiet
La UE advierte: Un meteorito caerá sobre territorio europeo ¿cuando?... No se sabe pero caer caerá.
3 K 59
Dramaba #8 Dramaba *
Podría... o no!

Y luego resulta que los que sí que nos atacan son otros: www.meneame.net/story/israel-ataca-soldados-espanoles-libano-tanque-is
3 K 52
ElenaCoures1 #14 ElenaCoures1
No se ponga nervioso señor
Ya casi no quedan países europeos que no sean de la OTAN y tengan frontera con Rusia; Bielorrusia (y es un títere de Rusia) y Ucrania (ex títere)
Y si Putler se atreve con un país OTAN, significaría atacarnos a todos
Con Ucrania se atrevió creyendo que nadie apoyaría al cómico y que sería una victoria fácil
Pero al final el payaso ha acabado siendo él
Vaya cagada Vladimir xD
3 K 41
Dasmandr #9 Dasmandr
Podría, como cada persona que se informa en A3N.
2 K 36
Aokromes #2 Aokromes
si claro....
2 K 32
aPedirAlMetro #10 aPedirAlMetro *
A saber lo que esta tramando la OTAN... pero nada bueno...
1 K 29
JackNorte #11 JackNorte
Como vean las amenazas como investigan el nordstream igual en vez de 2030 es 2300
1 K 24
Lord_Cromwell #4 Lord_Cromwell *
Será en Octubre
0 K 20
azathothruna #6 azathothruna
Con lo que demuestran ser los autores de la cagada especial, seria contraproducente para los sueños zaristas.
Pero como putin ha demostrado tener menos cerebro que antes de la cagada especial no se.
Igual los europedos estan cagados.
Marruecos y argelia moveran ficha.
Los gringos seguiran jodiendo.
Cosas como la division social en francia o similares dara lugar a MAS MOVIMIENTOS SEPARATISTAS.
Y eso sin contar con la aplanadora economica china, que hara derramar lagrimas de sangre, tanto a los…   » ver todo el comentario
0 K 15
#20 anamabel
Precisamente, gracias a que la OTAN, una vez acabada su razón de ser: La Guerra Fría, se dedicó a acercarse cada vez más a Rusia, es cada vez más fácil que la OTAN ataque a los rusos, y no viceversa
0 K 7
#16 AlexGuevara
O podría no atacarlo
0 K 7
#17 Kikiru
y los aliens llegar en el 3I(Atlas.
0 K 6
#23 famufa
...o no.
0 K 6

menéame