La UE advierte: Rusia podría atacar un país de la OTAN antes de 2030

La Unión Europea (UE) lleva tiempo advirtiendo de un posible ataque a territorio europeo por parte de Rusia. El comisario de Defensa y Espacio de la UE, Andrius Kubilius, participa en las jornadas Defender los países bálticos en 2025: lecciones de guerra de Ucrania para la región báltica y desde allí ha lanzado un serio aviso: Rusia podría atacar un países de la OTAN antes de 2030.