9
meneos
27
clics
Ucrania podría haber evitado el conflicto con una medida clave, dice exasesora de Biden (EN)
Una declaración de neutralidad por parte de Kiev "sin duda habría evitado la destrucción", dijo un ex funcionaria estadounidense a los bromistas rusos. Video:
www.instagram.com/reel/DSI_KC9CbaW/?igsh=NnN4aDI1eDViMmF0
|
etiquetas
:
ucrania
,
otan
,
ue
,
rusia
,
guerra
8
1
4
K
75
actualidad
22 comentarios
8
1
4
K
75
actualidad
#1
Tkachenko
La asesora
www.epc.eu/team/amanda-sloat/
1
K
33
#7
rusito
*
#1
Conozco a alguien de Rusia que tiene a un familiar luchando en Шторм-Z en la puñetera guerra de Ucrania que estos cerdos de despacho han montado. Después de sobrevivir varios meses, esta vez le han destinado a un sitio que es casi "muerte segura" (95% de posibilidades de morir en combate). Él es muy mayor pero en cuanto a estado anímico la peor parte la llevan los jóvenes; porque han vivido pocos años, tienen que viajar en pequeños grupos en moto por campo abierto con un montón de drones enemigos dispuestos a hacerlos explotar, a alguno le ha dado un brote psicótico o panic attacks y se echó para atrás...y esta cínica de mierda, diciendo que el régimen de Kiev podía haber evitado la invasión mucho antes.
0
K
9
#2
ostiayajoder
Para ser mujer q huevazos....
1
K
28
#14
NATOstrófico
#13
cuantos oblast es Crimea? Sabes contar o eres un memo con suputaluliuma?
1
K
28
#22
garnok
#14
@admin
¿ esto no son insultos directos al usuario
@suppiluliuma
?
0
K
6
#3
Enésimo_strike
*
1) fuente: RT.com
2) el vídeo de instagram subtitula preguntas reflexivas como afirmaciones y hasta ahí he querido llegar
3) los de siempre justificando las guerras de Putin
3
K
24
#4
Tkachenko
#3
no entiendes el inglés? Te hacía más avispado
2
K
36
#6
Cantro
*
Ucrania tuvo un estatuto de neutralidad y no alineamiento desde 1991 (independencia)
Lo quitaron después de que Rusia les invadiese unos cuantos óblast. Resultó que era tan eficiente protegiendo la soberanía del país como taparse con una sábana si alguien entra a robar en casa
A Rusia le importaba tres cojones la neutralidad de Ucrania. Las minas de carbón y la base de Sebastopol les resultaban mucho más interesantes.
1
K
22
#9
NATOstrófico
#6
l
es invadiese unos cuantos óblast
.
¿ Cuántos?
0
K
9
#10
suppiluliuma
#9
Tres: Crimea, Donetsk y Lugansk.
1
K
17
#11
garnok
#9
pues crimea se la llevaron entera a punta de pistola y de lugansk y donesk un trozo muy grande
0
K
6
#12
NATOstrófico
#11
mentira. Como siempre mintiendo. Fue en diciembre de 2014, después de que Crimea pasará a ser ruso.
Ignorante, pero con la boca muy grande
c/c
#12
igual
0
K
9
#13
garnok
#12
es.wikipedia.org/wiki/Captura_del_Consejo_Supremo_de_Crimea
esto no fueron rusos a punta de pistola, fueron duendes navideños para hacerle un regalo a putin por navidad
0
K
6
#20
Elbaronrojo
#13
No te equivoques. Eso lo hicieron para que nadie votase mal.
0
K
11
#18
Barney_77
#12
Después de que Crimea pasarán ser rusos... Vaya forma mas cutre de blanquear a tus amigos
0
K
17
#19
NATOstrófico
*
#18
hombre, el que faltaba. Y sí, son mis amigos. Y orgulloso estoy de lo que sean
0
K
9
#15
HeilHynkel
#11
Después del golpe de estado OTANazi.
0
K
19
#21
garnok
#15
venga que si lo repites lo suficiente seguro que sera verdad
es.wikipedia.org/wiki/Euromaidán#Destitución_de_Yanukóvich
por lo que la oposición lo acusó de haber huido de Kiev con el fin de no ratificar los acuerdos alcanzados y haber abandonado su oficio como presidente, lo que lo llevó al Parlamento a destituirlo por «el abandono de sus funciones constitucionales», con el
voto positivo de 328 de los 450 diputados.
voto para echarle hasta gente de su propio partido.
0
K
6
#16
chavi
#6
Los cojones. Eso se rompió con el golpe del 2014
0
K
12
#17
Barney_77
Que pena me dan los invasores...
0
K
17
#5
camvalf
Está claro que si se dejan matar y le ceden lo que que le pidan se podría haber evitado las maniobras eses de rusia.
0
K
11
#8
Kuruñes3.0
Jajajajajajaj hay RT hay spam
2
K
-2
Ver toda la conversación (
22
comentarios)
