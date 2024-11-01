·
13
meneos
66
clics
UBUNTU 26.04 LTS podría humillar a Windows 11 / La gran versión de LINUX
El nuevo Ubuntu 26.04 LTS esta a la vuelta de la esquina y en este video abordamos todo con respecto a esta gran versión que podría ser incluso superior a Windows 11
ubuntu
windows
linux
sistema operativo
11
2
2
K
108
tecnología
15 comentarios
#14
cosmonauta
Seis minutos de mi vida perdidos.
1
K
28
#1
cenutrios_unidos
Aunque sea mejor (que lo será) Windows 11 seguirá dominando. Asumidlo.
1
K
21
#7
DayOfTheTentacle
este año si que si
1
K
20
#15
cosmonauta
#10
Igual hace 10 años que no veo un Office. Google docs o notion es lo que más se usa en muchísimos sitios.
0
K
18
#8
litos523
¿Ejecuta Office? ¿Acrobat? ¿Photoshop?
Si la respuesta es no, se comerá un mojón como todas las demás distribuciones de Linux.
1
K
18
#9
cosmonauta
#8
¿Todavía se usa eso?
2
K
37
#10
litos523
#9
En casa puede que no, en una oficina estandar, quitaras Office de las manos muertas de los oficinistas.
0
K
9
#12
tommyx
#10
si usan eso merecen la muerte a pellizcos
1
K
18
#13
litos523
#12
Pues a ver si tu me dices algún programa Linux que maneje con cierta soltura .accdb.
Y ya te digo que no les enseñas a utilizar Gimp ni aunque regales suscripciones a Onlyfans con los cursillos.
Y su el tono de verde de una celda Excel es ligeramente mas oscuro que en LibreOffice, los financieros ya no saben pagar la nómina.
1
K
19
#11
tommyx
#9
es la Santísima Trinidad del argumento de incompatibilidad!
Y si falla sacamos los juegos
2
K
34
#2
DenisseJoel
Podría ser superior, o no serlo.
1
K
14
#6
XXguiriXX
Tarea fácil, Windows 11 es una mierda, en especial si eres programador.
0
K
13
#3
Javi_Pina
*
Podriame. Este año si podría ser el año de Linux de escritorio
0
K
11
#4
sorrillo
Dudo mucho que sea superior en ser Windows.
0
K
10
#5
Aokromes
#4
huy, conozco uno que usa ubuGntu que cada 2*3 las actualizaciones le dan algun problema
0
K
11
