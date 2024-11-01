edición general
13 meneos
66 clics
UBUNTU 26.04 LTS podría humillar a Windows 11 / La gran versión de LINUX

UBUNTU 26.04 LTS podría humillar a Windows 11 / La gran versión de LINUX

El nuevo Ubuntu 26.04 LTS esta a la vuelta de la esquina y en este video abordamos todo con respecto a esta gran versión que podría ser incluso superior a Windows 11

| etiquetas: ubuntu , windows , linux , sistema operativo
11 2 2 K 108 tecnología
15 comentarios
11 2 2 K 108 tecnología
cosmonauta #14 cosmonauta
Seis minutos de mi vida perdidos.
1 K 28
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Aunque sea mejor (que lo será) Windows 11 seguirá dominando. Asumidlo.
1 K 21
DayOfTheTentacle #7 DayOfTheTentacle
este año si que si xD
1 K 20
cosmonauta #15 cosmonauta
#10 Igual hace 10 años que no veo un Office. Google docs o notion es lo que más se usa en muchísimos sitios.
0 K 18
litos523 #8 litos523
¿Ejecuta Office? ¿Acrobat? ¿Photoshop?
Si la respuesta es no, se comerá un mojón como todas las demás distribuciones de Linux.
1 K 18
cosmonauta #9 cosmonauta
#8 ¿Todavía se usa eso?
2 K 37
litos523 #10 litos523
#9 En casa puede que no, en una oficina estandar, quitaras Office de las manos muertas de los oficinistas.
0 K 9
tommyx #12 tommyx
#10 si usan eso merecen la muerte a pellizcos
1 K 18
litos523 #13 litos523
#12 Pues a ver si tu me dices algún programa Linux que maneje con cierta soltura .accdb.
Y ya te digo que no les enseñas a utilizar Gimp ni aunque regales suscripciones a Onlyfans con los cursillos.
Y su el tono de verde de una celda Excel es ligeramente mas oscuro que en LibreOffice, los financieros ya no saben pagar la nómina.
1 K 19
tommyx #11 tommyx
#9 es la Santísima Trinidad del argumento de incompatibilidad!
Y si falla sacamos los juegos
2 K 34
#2 DenisseJoel
Podría ser superior, o no serlo.
1 K 14
#6 XXguiriXX
Tarea fácil, Windows 11 es una mierda, en especial si eres programador.
0 K 13
Javi_Pina #3 Javi_Pina *
Podriame. Este año si podría ser el año de Linux de escritorio
0 K 11
sorrillo #4 sorrillo
Dudo mucho que sea superior en ser Windows.
0 K 10
Aokromes #5 Aokromes
#4 huy, conozco uno que usa ubuGntu que cada 2*3 las actualizaciones le dan algun problema
0 K 11

menéame