El TSJA advierte que los pantallazos de WhatsApp no bastan como prueba en un juicio por despido debido a su fácil manipulabilidad

El TSJA confirma la improcedencia del despido y rechaza la nulidad al considerar insuficientes las capturas de WhatsApp no autentificadas. Para apuntalar su versión, la trabajadora aportó “pantallazos” de supuestas conversaciones de WhatsApp con responsables de la empresa. La juzgadora de instancia no los admitió como prueba válida, al no quedar acreditada su autenticidad. En este sentido, la Sala del TSJA avala ese criterio y recuerda que, sin pericial informática, cotejo ante el LAJ o testigos que identifiquen autor y receptor
Así tienes, la fecha del correo y el archivo preservado.
Aún así será complicado que lo acepten, pero algo es algo.
No pretendo hacer publicidad pero hace tiempo que conozco una web que permite certificar conversaciones de chat, mail, etc, etc. Tú le pones el enlace y ella crea un certificado digital que asegura que lo guardado es fiel y no ha sido modificado.
La web es safestamper.com/casos_de_uso/certificar_una_conversacion_de_WhatsApp_o
Pero sirve para mails, chats, etc. no solo para whatsapp.