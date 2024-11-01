edición general
El TSJA advierte que los pantallazos de WhatsApp no bastan como prueba en un juicio por despido debido a su fácil manipulabilidad

El TSJA confirma la improcedencia del despido y rechaza la nulidad al considerar insuficientes las capturas de WhatsApp no autentificadas. Para apuntalar su versión, la trabajadora aportó “pantallazos” de supuestas conversaciones de WhatsApp con responsables de la empresa. La juzgadora de instancia no los admitió como prueba válida, al no quedar acreditada su autenticidad. En este sentido, la Sala del TSJA avala ese criterio y recuerda que, sin pericial informática, cotejo ante el LAJ o testigos que identifiquen autor y receptor

8 comentarios
WcPC #1 WcPC
Lo que se debe hacer es hacer una copia de seguridad de la conversación y mandarla por correo.
Así tienes, la fecha del correo y el archivo preservado.
Aún así será complicado que lo acepten, pero algo es algo.

#8 topecb
#1 #3 #7 La forma correcta es prestar tu teléfono para que puedan cotejarlo directamente en el Juzgado (yo lo hice el año pasado)

YSiguesLeyendo #5 YSiguesLeyendo
para meter en la cárcel a la pandilla del Peugeot de Sánchez, sí han valido... por lo que sea!

Fotoperfecta #7 Fotoperfecta
Hay maneras que sí que servirían de cara a un juicio.
No pretendo hacer publicidad pero hace tiempo que conozco una web que permite certificar conversaciones de chat, mail, etc, etc. Tú le pones el enlace y ella crea un certificado digital que asegura que lo guardado es fiel y no ha sido modificado.
La web es safestamper.com/casos_de_uso/certificar_una_conversacion_de_WhatsApp_o
Pero sirve para mails, chats, etc. no solo para whatsapp.

#2 poxemita
Hay que hacer como Feijoo o Lobato, ir a un notario a que de fe.

PasaPollo #4 PasaPollo
#2 Tampoco serviría, la verdad.

Battlestar #3 Battlestar
Entonces entiendo que con que las presentes junto a una certificación de un perito como que son autenticas y no photoshopeadas si serian admitidas?

#6 AntonioWarrior
bueno siempre tienes la opción (no legal) de borrar los que quieras y acudir a un notario que levante acta notarial de su transcripción y presentarlo. (aunque le colara a Feijoo por ser voluntario no es tampoco admisible...)


