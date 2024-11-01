"Trump va a ser presidente de nuevo en 2028, y la gente debería acostumbrarse a ello", declara sin rodeos Steve Bannon: "Hay un plan". [Eng]  

Cuando se le preguntó sobre la 22.ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que prohíbe a cualquier ciudadano estadounidense ocupar el cargo de presidente durante más de dos mandatos, Bannon señaló sin dar detalles que existen "muchas alternativas diferentes" para que Trump permanezca en el cargo. "En el momento oportuno, daremos a conocer cuál es el plan", afirmó, y añadió: "Pero hay un plan" [...] "Tenemos que terminar lo que hemos empezado" [...] "[Trump] Es imperfecto [...] Pero es un instrumento de la voluntad divina".