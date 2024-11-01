edición general
"Trump va a ser presidente de nuevo en 2028, y la gente debería acostumbrarse a ello", declara sin rodeos Steve Bannon: "Hay un plan". [Eng]

"Trump va a ser presidente de nuevo en 2028, y la gente debería acostumbrarse a ello", declara sin rodeos Steve Bannon: "Hay un plan". [Eng]  

Cuando se le preguntó sobre la 22.ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que prohíbe a cualquier ciudadano estadounidense ocupar el cargo de presidente durante más de dos mandatos, Bannon señaló sin dar detalles que existen "muchas alternativas diferentes" para que Trump permanezca en el cargo. "En el momento oportuno, daremos a conocer cuál es el plan", afirmó, y añadió: "Pero hay un plan" [...] "Tenemos que terminar lo que hemos empezado" [...] "[Trump] Es imperfecto [...] Pero es un instrumento de la voluntad divina".

txillo #1 txillo
Me debato entre la total falta de sorpresa y la alegría ante la decadencia del imperio yankee.
Mangione #3 Mangione *
#1 #2 Que nadie se equivoque. Bannon es tan peligroso para USA como lo es para Europa. Es la cucaracha fascista más indecente, asquerosa y execrable que existe.
azathothruna #4 azathothruna
#1 Ambos no son excluyentes.
Yo estoy feliz, y es de las pocas cosas que me mejoran el humor.
Lo otro es la decadencia europeda
#5 Eukherio
#1 Pienso parecido. Por mucho que me horrorice la idea, lo primero que me pasó por la cabeza al leerlo fue un: "ojalá". Puestos a pasar por un período decadente mejor hacerlo a lo bestia.
calde #2 calde
Cada vez se parecen más a esos terribles regímenes comunistas que tanto critican!

xD xD xD

Que se jodan sus votantes por fachatontos!

xD xD xD
