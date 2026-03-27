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Trump sopesa una nueva OTAN ‘paga por jugar’ [ENG]

El presidente de Estados Unidos está examinando un “modelo de pago por juego” que podría impedir que los aliados tomen decisiones, incluso cuando el bloque va a la guerra.

| etiquetas: otan , trump , suscripción , pago por juego
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17 comentarios
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Comentarios destacados:      
#6 chavi
Yo propongo el modelo de "bases a tomar por el culo". EEUU a su casa.
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Imag0 #2 Imag0
Lo que estaría bien es una nueva OTAN pero sin EEUU
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ochoceros #10 ochoceros
#2 Más que sin EE.UU., preparada para defenderse de EE.UU. con los socios que hagan falta (China, Rusia, India, Corea del Norte, Pakistán...) y con nukes para todos, así con la amenaza MAD el bully se lo pensaría muy mucho antes de iniciar de nuevo cualquier guerra.
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millanin #11 millanin
#2 Sería lo idóneo. Yo la nombraría NOUSA: Nortatlantic Organization USA Shit Apartat.
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#16 chavi
#2 La podemos llamar UE, e integrarnos políticamente de verdad
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Kantinero #3 Kantinero
Este va a acabar teniendo el principal enemigo en casa, y yo apostaría a que como siga así pierde el control de su propio ejército.
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ur_quan_master #8 ur_quan_master
#3 Operation "Orange Valkyrie"
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Verdaderofalso #7 Verdaderofalso
El balon es mío xD
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salteado3 #9 salteado3
#7 El problema es que cuando no hay guerras los yankis organizan torneos para sacar más pasta, hay que tener fútbol de lunes a domingo o no hay negocio.
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#4 luckyy
Europa está perdiendo una oportunidad de oro !!!
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Poplíteo #5 Poplíteo
Trump no es de fiar. No respeta ningún acuerdo. Habla en papel mojado. Hasta su desaparición no se podrán entablar relaciones con USA.
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millanin #13 millanin
#5 USA no es de fiar desde por lo menos Reagan.
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#14 beltraneja
#5 Ni siquiera solo Trump, cuánta gente con poder le está apoyando / dirigiendo, políticos o no? Si se va este y viene otro, cambiará la política internacional de estados unidos ?
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salteado3 #1 salteado3
Cuando se pasan con las cuotas es cuando te das de baja de OTANflix.
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Cantro #17 Cantro
O sea, otra Board of Peace , con la misma utilidad
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#15 pirat *
No tan yaju...
ni mileikowski.
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#12 Visca *
USA tendrá veto en la OTAN, pero no mayoría. No creo que salga. Para empezar el 5% era un compromiso para 2035, y seguro que varios países le dieron la razón como a los tontos, por tener la fiesta en paz. Pensando que Trump no duraría tanto.

Ni siquiera USA esta en el 5%, sino en el 3.7%. Es que acaso Polonia va a decidirlo todo ella solita? La medida no tiene ni pies ni cabeza. Muy en la linea de ese señor, pero es solo una bravuconada.
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menéame