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Trump sopesa una nueva OTAN ‘paga por jugar’ [ENG]
El presidente de Estados Unidos está examinando un “modelo de pago por juego” que podría impedir que los aliados tomen decisiones, incluso cuando el bloque va a la guerra.
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relacionadas
#6
chavi
Yo propongo el modelo de "bases a tomar por el culo". EEUU a su casa.
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#2
Imag0
Lo que estaría bien es una nueva OTAN pero sin EEUU
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#10
ochoceros
#2
Más que sin EE.UU., preparada para defenderse de EE.UU. con los socios que hagan falta (China, Rusia, India, Corea del Norte, Pakistán...) y con nukes para todos, así con la amenaza MAD el bully se lo pensaría muy mucho antes de iniciar de nuevo cualquier guerra.
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#11
millanin
#2
Sería lo idóneo. Yo la nombraría NOUSA: Nortatlantic Organization USA Shit Apartat.
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#16
chavi
#2
La podemos llamar UE, e integrarnos políticamente de verdad
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#3
Kantinero
Este va a acabar teniendo el principal enemigo en casa, y yo apostaría a que como siga así pierde el control de su propio ejército.
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#8
ur_quan_master
#3
Operation "Orange Valkyrie"
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#7
Verdaderofalso
El balon es mío
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#9
salteado3
#7
El problema es que cuando no hay guerras los yankis organizan torneos para sacar más pasta, hay que tener fútbol de lunes a domingo o no hay negocio.
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#4
luckyy
Europa está perdiendo una oportunidad de oro !!!
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#5
Poplíteo
Trump no es de fiar. No respeta ningún acuerdo. Habla en papel mojado. Hasta su desaparición no se podrán entablar relaciones con USA.
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#13
millanin
#5
USA no es de fiar desde por lo menos Reagan.
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#14
beltraneja
#5
Ni siquiera solo Trump, cuánta gente con poder le está apoyando / dirigiendo, políticos o no? Si se va este y viene otro, cambiará la política internacional de estados unidos ?
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#1
salteado3
Cuando se pasan con las cuotas es cuando te das de baja de OTANflix.
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#17
Cantro
O sea, otra Board of Peace , con la misma utilidad
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#15
pirat
*
No tan yaju...
ni mileikowski.
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#12
Visca
*
USA tendrá veto en la OTAN, pero no mayoría. No creo que salga. Para empezar el 5% era un compromiso para 2035, y seguro que varios países le dieron la razón como a los tontos, por tener la fiesta en paz. Pensando que Trump no duraría tanto.
Ni siquiera USA esta en el 5%, sino en el 3.7%. Es que acaso Polonia va a decidirlo todo ella solita? La medida no tiene ni pies ni cabeza. Muy en la linea de ese
señor
, pero es solo una bravuconada.
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ni mileikowski.
Ni siquiera USA esta en el 5%, sino en el 3.7%. Es que acaso Polonia va a decidirlo todo ella solita? La medida no tiene ni pies ni cabeza. Muy en la linea de ese señor, pero es solo una bravuconada.