Trump sobre Pearl Harbour ante la primera ministra Takaichi: ¿Quién sabe más de ataques sorpresa que Japón? [EN]

Cuando un periodista le preguntó hoy a Donald Trump por qué no había informado a aliados como Japón de su intención de atacar Irán, el presidente respondió, en parte, con una broma sobre el ataque a Pearl Harbor durante la Segunda Guerra Mundial. «Una cosa es que no hay que dar demasiadas señales. Ya sabes, cuando entramos, lo hicimos con mucha fuerza, y no se lo dijimos a nadie porque queríamos que fuera una sorpresa», dijo Trump durante una reunión bilateral junto a la primera ministra japonesa Takaichi en el Despacho Oval.