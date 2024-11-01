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Trump sobre Pearl Harbour ante la primera ministra Takaichi: ¿Quién sabe más de ataques sorpresa que Japón? [EN]

Trump sobre Pearl Harbour ante la primera ministra Takaichi: ¿Quién sabe más de ataques sorpresa que Japón? [EN]

Cuando un periodista le preguntó hoy a Donald Trump por qué no había informado a aliados como Japón de su intención de atacar Irán, el presidente respondió, en parte, con una broma sobre el ataque a Pearl Harbor durante la Segunda Guerra Mundial. «Una cosa es que no hay que dar demasiadas señales. Ya sabes, cuando entramos, lo hicimos con mucha fuerza, y no se lo dijimos a nadie porque queríamos que fuera una sorpresa», dijo Trump durante una reunión bilateral junto a la primera ministra japonesa Takaichi en el Despacho Oval.

| etiquetas: trump , takaichi , irán , guerra , chanante , pearl harbour
6 2 5 K 14 actualidad
9 comentarios
6 2 5 K 14 actualidad
HeilHynkel #5 HeilHynkel
Pues en 1898 en Filipinas, fue lo que hizo la escuadra de USA.
3 K 36
#2 NanakiXIII
No sé cómo tienen ganas los mandatarios mundiales en pisar ese despacho... A todos les llueven esperpentos y, sinceramente, no se llevan nada bueno a casa.
3 K 33
Dene #3 Dene
tonto no, lo siguiente
USA acaba de hacer exactamente lo mismo que hizo Japon en Hawai, atacar en mitad de unas negociaciones
3 K 31
#8 marcotolo *
realmente asi es como se merece que traten a la nueva administracion japonesa,
fueron ellos mismos los que se pusieron en esa situacion con sus votos y elecciones,
mientras ellos se ven como el renacer del guerrero samurai o alguna estupidez sijmilar,
el mundo los ve como unos perritos con le estomago agradecido
que puede ser sacrificado en cualquier momento,
y china... bueno china ve una oportunidad historica de venganza,
solo los ve como una diana donde probar su armamento como el perrito ladre de mas,
recordemos que esta gente sigue honrando a dia de hoy a asesinos fascistas de la 2 guerra mundial
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#9 Poll
Mirad el lado bueno, no ha dicho nada de genitales pixelados.
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incontinentiasuma #6 incontinentiasuma
Es como si hubieran concentrado los cerebros de todos los bolingas del mundo en un solo tipo. No tiene ni una pizca de vergüenza ni de educación.
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#4 mam23
Haciendo nuevos amigos
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menéame