Trump sobre Pearl Harbour ante la primera ministra Takaichi: ¿Quién sabe más de ataques sorpresa que Japón? [EN]

Cuando un periodista le preguntó hoy a Donald Trump por qué no había informado a aliados como Japón de su intención de atacar Irán, el presidente respondió, en parte, con una broma sobre el ataque a Pearl Harbor durante la Segunda Guerra Mundial. «Una cosa es que no hay que dar demasiadas señales. Ya sabes, cuando entramos, lo hicimos con mucha fuerza, y no se lo dijimos a nadie porque queríamos que fuera una sorpresa», dijo Trump durante una reunión bilateral junto a la primera ministra japonesa Takaichi en el Despacho Oval.
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USA acaba de hacer exactamente lo mismo que hizo Japon en Hawai, atacar en mitad de unas negociaciones
fueron ellos mismos los que se pusieron en esa situacion con sus votos y elecciones,
mientras ellos se ven como el renacer del guerrero samurai o alguna estupidez sijmilar,
el mundo los ve como unos perritos con le estomago agradecido
que puede ser sacrificado en cualquier momento,
y china... bueno china ve una oportunidad historica de venganza,
solo los ve como una diana donde probar su armamento como el perrito ladre de mas,
recordemos que esta gente sigue honrando a dia de hoy a asesinos fascistas de la 2 guerra mundial