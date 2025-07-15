edición general
Trump, sobre el Nobel de la Paz a Machado: «Ella me dijo que lo aceptaba en mi honor»

Trump, sobre el Nobel de la Paz a Machado: «Ella me dijo que lo aceptaba en mi honor»

«Necesitan mucha ayuda en Venezuela, es un desastre», apuntó sobre la situación en el país sudamericano www.meneame.net/story/congresista-republicano-propone-nominar-trump-no

Heni #3 Heni *
Girito

Aunque Machado mejor que no lleve el premio por la Casa Blanca no vaya ser que Trump se lo quede como hizo con el trofeo del Mundial de Clubes xD
elpais.com/deportes/mundial-de-clubes-de-futbol/2025-07-15/donald-trum
3 K 50
#10 Grahml *
Da igual que lo acepten "en su honor", esto son las verdaderas lágrimas de facha que se disfrutan.

x.com/krassenstein/status/1976791520255836466


En realidad a Trump se la suda la señora esta.

Pero la "decepción" y melancolia que tiene el viejo malcriado hijo de puta, directamente me han hecho el día.

PD: El cabrón de los cojones incluso se le ha pasado por la cabeza el pedirle el premio (no, aunque lo diga en plan cachondeo, realmente lo quiere para él, así de…   » ver todo el comentario
0 K 20
javierchiclana #6 javierchiclana
El zanahorio está tan loko que todos tienen q estar dorándole la píldora. :shit:
0 K 18
Gry #1 Gry
Una jugada maestra. :clap:
1 K 16
joffer #9 joffer
Me alegro que le hayan buscado un chupete al niño
0 K 12
Arzak_ #8 Arzak_
El plan es marcarle un Gafadi a Maduro y a María Corina elegirla como la presidenta concubina del Tio Sam, lo del Nobel fue solo cuestión de propaganda y un truco barato del circo emocional, para que el populacho no se queje de la insaciable voracidad de los golosos del norte. {0x1f60e}
0 K 11
Brill #4 Brill
¡Así que cuenta! ¡Cuentaaaaaaaa!
0 K 9
toshiro #5 toshiro
Es el fin de los premios Nobel. Por fin
0 K 9
Pepa56 #2 Pepa56
Que vergüenza, a este hombre no le da vergüenza de nada.
0 K 6
#7 UserNotFound_164
#2 son tal para cual
0 K 7

