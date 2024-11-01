edición general
Congresista republicano propone que el Congreso declare a Trump galardonado con el Nobel de la Paz [ENG]

El congresista republicano Buddy Carter (Georgia) anunció que presentará una resolución para "honrar" al presidente Donald Trump con el prestigioso Premio Nobel de la Paz, una propuesta sorprendente ya que el galardón lo otorga un comité designado por el Parlamento noruego. Carter y otros seguidores del movimiento MAGA hicieron campaña por Trump, pero el premio fue otorgado a la líder de la oposición venezolana María Corina Machado.

etiquetas: buddy carter , premio , nobel , paz , trump , resolución
themarquesito
#0 No está proponiendo nominar a Trump, lo que propone el lunático de Buddy Carter es que el Congreso declare a Trump galardonado con el Nobel de la Paz.
#5 Mucho mejor ahora
Verdaderofalso
#2 reescribir la historia.

Como que no hubo un Asalto al Capitolio por fascistas, nazis y chalados
Grahml
#4 Pues no preguntes a Miller, que te dirá que no

“¿En algún momento de nuestra historia hemos tolerado asambleas ilegales y violentas noche tras noche alrededor de edificios del FBI, o de la ATF, o de la DEA?”
www.meneame.net/story/stephen-miller-pregunta-cuando-ha-tolerado-estad


xD
Grahml
#2 Arreglado {0x1f601}
Grahml
Es decir, como el mundo real no se ajusta a los deseos de Trump, quieren hacer un mundo artificial a través de una resolución que diga que se ha llevado el Nobel de la Paz.

Idiocracia quedó corta ya hace tiempo con la distopía que estamos viviendo con este engendro.

Pero es que ya hasta supera fábulas centenarias como la del Rey Desnudo.
diablos_maiq
Esto lo solucionan creando el Nobel Americano :troll: .

Al loro.
camvalf
Están inmersos en una locura colectiva, no se puede explicar de otro modo el nivel de demencia que hay en EE.UU, desde hace un tiempo.
