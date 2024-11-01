Congresista republicano propone que el Congreso declare a Trump galardonado con el Nobel de la Paz [ENG]

El congresista republicano Buddy Carter (Georgia) anunció que presentará una resolución para "honrar" al presidente Donald Trump con el prestigioso Premio Nobel de la Paz, una propuesta sorprendente ya que el galardón lo otorga un comité designado por el Parlamento noruego. Carter y otros seguidores del movimiento MAGA hicieron campaña por Trump, pero el premio fue otorgado a la líder de la oposición venezolana María Corina Machado.
#5 Mucho mejor ahora
Como que no hubo un Asalto al Capitolio por fascistas, nazis y chalados
“¿En algún momento de nuestra historia hemos tolerado asambleas ilegales y violentas noche tras noche alrededor de edificios del FBI, o de la ATF, o de la DEA?”
www.meneame.net/story/stephen-miller-pregunta-cuando-ha-tolerado-estad
Idiocracia quedó corta ya hace tiempo con la distopía que estamos viviendo con este engendro.
Pero es que ya hasta supera fábulas centenarias como la del Rey Desnudo.
Al loro.