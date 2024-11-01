Stephen Miller pregunta cuándo ha tolerado Estados Unidos “asambleas violentas alrededor de edificios gubernamentales” [ENG]  

“¿En algún momento de nuestra historia hemos tolerado asambleas ilegales y violentas noche tras noche alrededor de edificios del FBI, o de la ATF, o de la DEA?”, dijo Miller durante una entrevista en CNN. “Esto es la definición clásica de terrorismo doméstico”. Cabe recordar que una de las primeras acciones del segundo mandato de Trump fue cancelar los procesos judiciales o conceder indultos a más de 1.500 personas implicadas en la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos.