Trump recula y descarta ahora la reunión con Putin en Budapest

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no se reunirá con el presidente ruso, Vladímir Putin, en Budapest, como anunció hace siete días que tenía previsto. Fuentes de la Casa Blanca han filtrado que este encuentro ya no se contempla, aunque en los últimos días había alimentado esperanzas sobre una posible negociación para poner fin a la guerra de Ucrania. La semana pasada Trump recibió en Washington al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que reclamó el acceso a misiles Tomahawk para luchar contra Rusia... Ampliación en #11
El motivo es que la llamada que mantuvieron ayer el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha sido “productiva” y, por tanto, tal y como asegura el funcionario anónimo de la Administración norteamericana, “ya no hace falta una reunión presencial adicional entre ellos, y no hay planes para que el presidente Trump se reuna con el presidente Putin en el futuro inmediato”, ha dicho según The Washington Post. En consecuencia, esta reunión entre Trump y Putin con la mediación de Viktor Orbán y que pretendía sellar la paz en Ucrania más de tres años después de la invasión rusa, no se llevará a cabo.
