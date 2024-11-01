edición general
Trump recula y descarta ahora la reunión con Putin en Budapest

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no se reunirá con el presidente ruso, Vladímir Putin, en Budapest, como anunció hace siete días que tenía previsto. Fuentes de la Casa Blanca han filtrado que este encuentro ya no se contempla, aunque en los últimos días había alimentado esperanzas sobre una posible negociación para poner fin a la guerra de Ucrania. La semana pasada Trump recibió en Washington al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que reclamó el acceso a misiles Tomahawk para luchar contra Rusia... Ampliación en #11

HeilHynkel
A Trump le van a acabar llamando el Ricky Martin de la política.


Un, Dos, Tres {0x1f3ba}
Un pasito palante {0x1f3b7}
Un, Dos, Tres {0x1f3b5}
Un pasito patras {0x1f3b6}
2
cocolisto
Pa un rato bueno nos lo quitan {0x1f615}
1
rogerius
#2 Se ha enterado de que Putin lo camela y no quiere quedar en evidencia… xD xD xD

www.meneame.net/story/borrell-cada-vez-trump-habla-putin-putin-camela
3
cocolisto
Ampliación:

El motivo es que la llamada que mantuvieron ayer el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha sido “productiva” y, por tanto, tal y como asegura el funcionario anónimo de la Administración norteamericana, “ya no hace falta una reunión presencial adicional entre ellos, y no hay planes para que el presidente Trump se reuna con el presidente Putin en el futuro inmediato”, ha dicho según The Washington Post. En consecuencia, esta reunión entre Trump y Putin con la mediación de Viktor Orbán y que pretendía sellar la paz en Ucrania más de tres años después de la invasión rusa, no se llevará a cabo.
1
pepel
Tiene que tener el culo pelao, de tanto recular.
0
dunachio
Descarta la reunión en Budapest porque quiere invitarle a su nuevo salón de baile, pirata.
0
Yoryo
TACO, again. :troll:
0
cocolisto
#1 Bien traído aunque con mucho juicio de intenciones.
0
johel
#1 A eso venia. Correlacion no implica causalidad pero ya tenemos bastantes casos de ataques a infraestructura civil en europa que serian casus beli que no reciben ninguna investigacion, coinciden con los intereses de nuestros amos, van en nuestra contra y se ocultan en las noticias generales...
1
platypu
#6 hay decenas de ataques a fabricas de armas y otras infraestructuras que no salen por aqui. Pero esas no interesan. Eso si, un incendio en una refineria es cosa de conspiraciones otanistas
0
Apotropeo
Como le gusta a Trump estar frente a las candilejas
0
Tiranoc
En 5 minutos dirá que ha cerrado un acuerdo con Zelenski para la entrega de tomahawks y dentro de 20 minutos dirá que nanai, que los tomahawks les hacen falta a ellos y que lo mejor es que asuma la pérdida de territorio. Luego dirá que que España ha hecho un gesto feo no subiendo al 5% del PIB el gasto militar y que nos pondrá aranceles con los que acabaremos pagando el doble. Para mañana se le habrá pasado y preguntará cómo va en el ranking para premio nobel de la paz, que ya ha parado 78 guerras, ah y que tiene que hablar con Putin (pero no sabe bien de qué)
0

