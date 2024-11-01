edición general
12 meneos
28 clics
Trump ordena al Pentágono usar “todos los fondos disponibles” para garantizar el pago a las tropas pese al cierre del Gobierno

Trump ordena al Pentágono usar “todos los fondos disponibles” para garantizar el pago a las tropas pese al cierre del Gobierno

La acción presidencial no contempla a los miles de empleados civiles que ya comenzaron a ser suspendidos temporalmente de sus funciones sin salario.

| etiquetas: eeuu , trump , cierre , gobierno , pentágono , ejército
10 2 0 K 136 actualidad
13 comentarios
10 2 0 K 136 actualidad
Comentarios destacados:    
#2 Suleiman
És de primero de dictador tener contentos a los estamentos policiales y el ejército. En argentina fueron los primeros en tener subidas,los policías.
10 K 132
#6 Suleiman
#3 Joder, me quedé corto....
1 K 20
camvalf #1 camvalf
Un dictador no va a permitir enfadar a las topas, se le pueden levantar en su contra.
3 K 47
Malinke #12 Malinke
#1 vió las orejas al lobo el otro día cuando reunió a «la tropa».
1 K 18
Battlestar #10 Battlestar
Si hace falta usad todo el dinero que obtenemos vendiendo la droga incautada!
Verá señor, es que ya nos la hemos esnifado toda.
1 K 19
elgranpilaf #11 elgranpilaf
#10 No tiene gracia pero bueno, te he votado positivo porque le has puesto voluntad
0 K 9
ochoceros #13 ochoceros
#10 También tendrían que dejar de bombardear barcos en Venezuela para detenerlos y poder incautar la droga. De haberla :troll:
0 K 11
#5 Shynea
Vamos, que va para largo
0 K 11
Andreham #4 Andreham
Los votantes republicanos deben recordar que su presidente, ante una situación en la que debe elegir a quién pagar, decide pagar a los que tienen las armas antes que a ellos, el pueblo.
0 K 8
Sandman #9 Sandman
#4 En este caso se da la bella circunstancia de que el pueblo, especialmente el sector republicano, también está armado. :popcorn: :popcorn:
0 K 13
ElenaCoures1 #7 ElenaCoures1
Será gilipollas
Se ha olvidado de los agentes del ICE :troll:
0 K 7
themarquesito #8 themarquesito
#7 No se ha olvidado de ellos: la One Big Beautiful Bill Act no sólo aumentaba el presupuesto de ICE de forma descomunal, sino que ese dinero pasaba a estar en la categoría de gasto obligatorio (misma categoría que la deuda nacional o las pensiones)
1 K 36

menéame