12
meneos
28
clics
Trump ordena al Pentágono usar “todos los fondos disponibles” para garantizar el pago a las tropas pese al cierre del Gobierno
La acción presidencial no contempla a los miles de empleados civiles que ya comenzaron a ser suspendidos temporalmente de sus funciones sin salario.
|
etiquetas
:
eeuu
,
trump
,
cierre
,
gobierno
,
pentágono
,
ejército
13 comentarios
#2
Suleiman
És de primero de dictador tener contentos a los estamentos policiales y el ejército. En argentina fueron los primeros en tener subidas,los policías.
10
K
132
#3
Verdaderofalso
#2
www.meneame.net/story/milei-petri-cumplen-palabra-aumentaron-nuevament
2
K
43
#6
Suleiman
#3
Joder, me quedé corto....
1
K
20
#1
camvalf
Un dictador no va a permitir enfadar a las topas, se le pueden levantar en su contra.
3
K
47
#12
Malinke
#1
vió las orejas al lobo el otro día cuando reunió a «la tropa».
1
K
18
#10
Battlestar
Si hace falta usad todo el dinero que obtenemos vendiendo la droga incautada!
Verá señor, es que ya nos la hemos esnifado toda.
1
K
19
#11
elgranpilaf
#10
No tiene gracia pero bueno, te he votado positivo porque le has puesto voluntad
0
K
9
#13
ochoceros
#10
También tendrían que dejar de bombardear barcos en Venezuela para detenerlos y poder incautar la droga. De haberla
0
K
11
#5
Shynea
Vamos, que va para largo
0
K
11
#4
Andreham
Los votantes republicanos deben recordar que su presidente, ante una situación en la que debe elegir a quién pagar, decide pagar a los que tienen las armas antes que a ellos, el pueblo.
0
K
8
#9
Sandman
#4
En este caso se da la bella circunstancia de que el pueblo, especialmente el sector republicano, también está armado.
0
K
13
#7
ElenaCoures1
Será gilipollas
Se ha olvidado de los agentes del ICE
0
K
7
#8
themarquesito
#7
No se ha olvidado de ellos: la One Big Beautiful Bill Act no sólo aumentaba el presupuesto de ICE de forma descomunal, sino que ese dinero pasaba a estar en la categoría de gasto obligatorio (misma categoría que la deuda nacional o las pensiones)
1
K
36
