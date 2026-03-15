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Trump ofrece una recompensa de diez millones de dólares por información sobre líderes de Irán

Trump ofrece una recompensa de diez millones de dólares por información sobre líderes de Irán

El Gobierno de Estados Unidos, liderado por el presidente Donald Trump, ofrece una recompensa de diez millones de dólares a quien aporte información sobre algunos de los líderes de Irán en plena ofensiva estadounidense e israelí en Oriente Medio, que se encuentra ya en su día número 16. El Departamento de Estado, a través de su programa Recompensas por la Justicia, afirma en su página web que ofrece una recompensa de hasta diez millones de dólares «por información sobre los líderes clave del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán

| etiquetas: trump , ofrece , recompensa , 10 millones , informacion , lideres , irán
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11 comentarios
4 1 1 K 28 actualidad
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Tienen barba. Quiero mi pasta.
6 K 79
#3 laruladelnorte
«Estas personas comandan y dirigen diversos elementos del CGRI, que planifica, organiza y ejecuta actos terroristas en todo el mundo», asegura el Departamento de Estado en su web, como recogen algunos medios estadounidenses.

Claramente se refieren a la CIA.
3 K 54
frankiegth #10 frankiegth *
#7 ¿Mentiras de qué?
#8. También la voté SPAM en su momento.
#11. Menéame no está para publicitar recompensas de paises que realizan guerras ilegales saltándose todo el derecho internacional.
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josde #11 josde
#10 Pues no se por que lo haces si es verdad , sera que te gusta el spam y joder a los demás claro.
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frankiegth #6 frankiegth *
Aquí no Zanahorio. Voto SPAM.
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josde #7 josde *
#6 Y yo te voto negativo a ti, por mentiras
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mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo *
Ni un 1% de lo que se gastan cada puto día de guerra.

Hay que ser tacaño y cutre.
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Laro__ #9 Laro__
Y luego les paga como a los traidores de Maduro: En chapas de chorizo.
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DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
Quieres echarles de su tierra pero no se Irán.

Me mandas el pago?
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Don_Pixote #5 Don_Pixote
No comen cerdo, mi dinero ya
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menéame