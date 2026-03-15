Trump ofrece una recompensa de diez millones de dólares por información sobre líderes de Irán

El Gobierno de Estados Unidos, liderado por el presidente Donald Trump, ofrece una recompensa de diez millones de dólares a quien aporte información sobre algunos de los líderes de Irán en plena ofensiva estadounidense e israelí en Oriente Medio, que se encuentra ya en su día número 16. El Departamento de Estado, a través de su programa Recompensas por la Justicia, afirma en su página web que ofrece una recompensa de hasta diez millones de dólares «por información sobre los líderes clave del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán