EE. UU. ofrece recompensa de 10 millones de dólares por Mojtaba Jamenei y otros líderes iranís (ENG)

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha ofrecido este viernes 13 de marzo una recompensa de 10 millones de dólares pagadera a cualquiera que aporte información determinante sobre el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, que pueda conducir a su eliminación. También se premiará económicamente con diferentes cuantías a quien aporte información clave para neutralizar a otros altos funcionarios persas, como parte del programa del Departamento de Estado llamado “Rewards for Justice”.
| etiquetas: reward , recompensa , irán , jamenei , dólares
www.meneame.net/story/stephen-king-burla-cara-trump-x/c02#c-2
Y la baraja actualizada de criminales de guerra y genocidas.
thewarcriminals.com/es
Un clásico de los fachas occidentales: creerse que el resto del planeta son gilipollas y que ellos son los listos.
Se han gastado, por lo menos, 500 veces más en los diás que llevan...
10 millones no es nada...
Qué pardillo les hará caso?