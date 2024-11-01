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EE. UU. ofrece recompensa de 10 millones de dólares por Mojtaba Jamenei y otros líderes iranís (ENG)

EE. UU. ofrece recompensa de 10 millones de dólares por Mojtaba Jamenei y otros líderes iranís (ENG)

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha ofrecido este viernes 13 de marzo una recompensa de 10 millones de dólares pagadera a cualquiera que aporte información determinante sobre el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, que pueda conducir a su eliminación. También se premiará económicamente con diferentes cuantías a quien aporte información clave para neutralizar a otros altos funcionarios persas, como parte del programa del Departamento de Estado llamado “Rewards for Justice”.

| etiquetas: reward , recompensa , irán , jamenei , dólares
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14 comentarios
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Comentarios destacados:    
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Y por Trump?
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pitercio #3 pitercio
#1 lo pone en el tuit  media
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capitan__nemo #7 capitan__nemo
#3 ¿y los multimillonarios que les han puesto ahí en lo que llamaremos la "operacion epstein" y mandan en cierta forma sobre ellos?
www.meneame.net/story/stephen-king-burla-cara-trump-x/c02#c-2

Y la baraja actualizada de criminales de guerra y genocidas.
thewarcriminals.com/es  media
1 K 39
#6 rystan
#1 Tenían diversos planes ya hechos para matar a Trump, pero al final decidieron hacerle a USA algo aún peor: No matar a Trump.
4 K 65
#8 Albarkas
#6 Que joíos. Vaya forma de hacer daño. xD
1 K 38
Verdaderofalso #11 Verdaderofalso *
#4 #2 #1 y la cabeza del actual líder de Siria valía no sé cuánto por terrorista y Trump le quitó la recompensa para acabar invitándolo al Despacho Oval hacerse la foto
2 K 56
#12 mstk
#1 Cincuenta céntimos de euro.
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calde #14 calde
#1 Ese tiene tantos enemigos que ya no hace falta recompensa. Es una cuestión de tiempo.
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Supercinexin #4 Supercinexin
Esas recompensas que luego jamás cobra nunca nadie. Entrega al Ayatolá y luego ves a pedirla si tienes huevos.

Un clásico de los fachas occidentales: creerse que el resto del planeta son gilipollas y que ellos son los listos.
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ehizabai #2 ehizabai
¿Maduro valía 50 y Khamenei 10? ¿Cómo va la escala de precios en yankilandia?
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#10 Maikimaik
#2 Claro, ¿ no aseguraban que estaba muerto? 40 es el precio de la vida según las tarifas de washington. :shit: :shit:
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#13 Empakus
#2 buena pregunta...
Se han gastado, por lo menos, 500 veces más en los diás que llevan...
10 millones no es nada...
Qué pardillo les hará caso?
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frankiegth #9 frankiegth *
Voto SPAM. Si se le tiene que dar publicidad a esta bazofia al menos que no sea aquí.
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security_incident #5 security_incident *
Coño. A Larijani lo vi hoy en una mani en Teherán. Dónde están mis 10 millones. :take: :take:  media
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menéame