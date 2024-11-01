EE. UU. ofrece recompensa de 10 millones de dólares por Mojtaba Jamenei y otros líderes iranís (ENG)

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha ofrecido este viernes 13 de marzo una recompensa de 10 millones de dólares pagadera a cualquiera que aporte información determinante sobre el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, que pueda conducir a su eliminación. También se premiará económicamente con diferentes cuantías a quien aporte información clave para neutralizar a otros altos funcionarios persas, como parte del programa del Departamento de Estado llamado “Rewards for Justice”.